Colleferro ricorda Willy Monteiro: Mattarella presente alla cerimonia

Era una serata di fine estate a Colleferro, quel 6 settembre del 2020. La vita di Willy Monteiro Duarte, un giovane ventunenne di origini capoverdiane, si è spezzata in un modo che ha scosso profondamente il paese. Willy è stato barbaramente ucciso a calci e pugni mentre cercava di difendere un amico da un’aggressione violenta. Un gesto che lo ha reso simbolo di altruismo e coraggio nella memoria collettiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Presidente Mattarella a Colleferro per ricordare Willy

Cinque anni dopo quella tragica notte, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica Italiana, parteciperà alla commemorazione, il 16 settembre, in piazza Willy a Colleferro. L’evento rappresenta non solo un tributo alla memoria di Willy ma anche un monito contro la violenza cieca che ha strappato una giovane vita. Il presidente Mattarella, noto per il suo impegno sociale e umano, ha voluto esserci per sottolineare quanto sia importante ricordare e trarre lezioni da eventi così drammatici. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le condanne per l’omicidio

Per il brutale omicidio sono stati condannati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, assieme ai loro complici Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Le sentenze hanno cercato di fare giustizia per una perdita che ha sconvolto non solo la comunità locale ma l’intera nazione. Il ricordo di Willy continua a vivere nei cuori delle persone come esempio di quella generosità che raramente si incontra nella vita quotidiana.

Piazza Willy: un luogo di memoria

Piazza Willy non è solo uno spazio fisico a Colleferro; è diventata un simbolo tangibile del sacrificio e della speranza. Ogni anno, raduna amici, familiari e cittadini desiderosi di condividere ricordi e rinnovare il loro impegno a contrastare la violenza con azioni concrete. La partecipazione del Capo dello Stato quest’anno testimonia quanto profondo sia l’impatto della storia personale su quella nazionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’importanza della memoria collettiva