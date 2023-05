Colonna, gli ruba l’auto e lui lo accoltella: in manette 61enne

Colonna (Roma), quella che inizia come una storia di cronaca legata al furto di automobili finisce con l’arresto della stessa vittima per tentato omicidio. Sfondo della storia i territori di Colonna, Poli e Frascati.

Agli arresti per aver tentato di accoltellare il presunto ladro della sua automobile, un uomo di 61 anni di Colonna. Il furto risale al giorno precedente l’aggressione, ma il 61enne avrebbe rintracciato il ladro a Poli, dopo che la sua auto era sparita da Frascati.

A conclusione della storia se il 61enne è finito in manette con l’accusa di tentato omicidio per il ladro è stata sporta solo una denuncia formale e si trova ora in stato di libertà.

Gli ruba auto e lui lo accoltella: manette al 61enne di Colonna

A Frascati, il 61enne di Colonna ha subito il furto della propria automobile ma invece di rivolgersi ai carabinieri e lasciare loro le indagini l’aggressore ha fatto le proprie indagini da solo e una volta concluse è uscito di casa con un coltello in cerca del ladro della vettura nella vicina cittadina di Poli.

Così, giunto sul luogo della sua vendetta, il 61enne ha aggredito il presunto ladro dell’automobile con diverse coltellate alle gambe. I vicini hanno chiamato i carabinieri di Palestrina che, giunti sul posto hanno accertato l’effettiva aggressione.

Nel caos è rimasta ferita a una gamba anche un’amica della vittima. Fortunatamente nessuno dei feriti però ha riportato lesioni gravi.

Accoltellato alle gambe, punito per il furto effettuato

Le indagini sul movente dell’accoltellamento hanno portato alla luce l’accusa di furto per la vittima dell’aggressione ed è emerso che l’aggressore stesso fosse alla ricerca dell’uomo dal giorno precedente per “punirlo”.

L’intervento immediato dei carabinieri della Compagnia di Palestrina ha evitato che la storia finisce in peggio, hanno ammanettato l’aggressore e posto sotto sequestro il coltello.

I militari, dopo aver soccorso la vittima, hanno proceduto alla sua denuncia in stato di libertà. L’uomo un 33enne romano, è stato trovato effettivamente in possesso dell’auto rubata all’accoltellatore.

Per il 61enne è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli per gli interrogatori di rito.

