Come si riconosce un gay? La Rai travolta dalla bufera su stereotipi e servizio pubblico

La puntata di Uno Mattina in Famiglia trasmessa sabato 27 settembre 2025 ha acceso una polemica di ampissimo raggio: durante il dibattito in studio, la conduttrice Ingrid Muccitelli ha chiesto "Ma un gay come si riconosce?", dando il via a una serie di interventi con presunti "radar" e "segnali", che molti critici e osservatori indicano come una rivendicazione di stereotipi discriminatori.

Il caso non è rimasto confinato al gossip televisivo, ma ha acceso polemiche sull'etica del servizio pubblico, sul linguaggio mainstream e sulle responsabilità del giornalismo nel trattare l'identità sessuale.

Il caso del parrucchiere che ricerca un hair stylist gay

Il punto di partenza della discussione è un annuncio di lavoro — quello di un parrucchiere di Montesilvano (Abruzzo) — in cui si richiedeva espressamente un hair stylist gay. Questa scelta — che già per molti costituisce una discriminazione “al contrario” — è stata citata come pretesto per chiedersi, in studio, se vi siano “segnali” riconoscibili che permettano di individuare una persona omosessuale.

Nella trasmissione, Muccitelli chiede alla sua ospite Concita Borrelli se "un parrucchiere gay abbia davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a uno etero"; quando chiede come si riconosca un gay, Borrelli risponde: "Si riconosce, dai… io ho i radar", sostenendo che un gesto, un'"ammiccamento della bocca" possa "farlo vedere". In questo scambio, anche Alessandro Cecchi Paone interviene per mettere in guardia sul nascere di frodi: "Qualche giovane etero potrebbe fingersi gay" per ottenere il posto richiesto.

Il dibattito entra poi in una spirale di accuse: molti utenti sui social reagiscono con sdegno, parlando di “trash” e “agghiacciante che nel 2025 si ragioni così”.

La Rai, le Commissioni e il servizio pubblico

La vicenda non è rimasta confinata al dibattito televisivo. Il consigliere del CdA Rai, Roberto Natale, ha dichiarato che battute come “Come si riconoscono i gay” non possono avere spazio su una rete pubblica: “indegne del servizio pubblico”, ha detto, aggiungendo che “fare una tv pop… non può significare scadere nel trash”.

Le Commissioni Pari Opportunità della Rai insieme a Usigrai hanno diffuso una nota congiunta: definiscono l’episodio “una sequela di stereotipi e luoghi comuni sulle persone gay” e chiedono all’azienda di decidere provvedimenti seri, visto che “le persone LGBTI+ sono tutelate dal contratto di servizio e dal codice etico aziendale”.

Da parte sua, la Rai — tramite la Direzione Intrattenimento Daytime — ha tentato di salvare l’interpretazione del dibattito, sostenendo che alcune clip diffuse sui social siano state “tagliate ad arte” per sollevare polemica. Il gruppo difende la conduttrice, affermando che l’intenzione originale era “criticare con ironia la pretesa dell’inserzionista” (cioè chi inseriva l’annuncio discriminatorio). Tuttavia, la Rai ammette che se le risposte date in studio hanno offeso qualcuno, “ce ne rammarichiamo”.

Dal fronte politico, i parlamentari del Partito Democratico hanno annunciato che presenteranno interrogazioni in Commissione di Vigilanza sulla Rai, denunciando una “violazione dei principi del servizio pubblico radiotelevisivo”.

Infine, la giornalista Borrelli, al centro delle critiche, ha replicato sui social chiarendo che “i gay non sono una categoria” e che lei ha semplicemente risposto a una domanda posta, riferendosi al presupposto senso estetico e sensibilità che, secondo lei, alcune persone omosessuali avrebbero. Ha anche sollevato accuse verso chi la critica, invitando a rivedere il video prima di attaccarla gratuitamente.

Il linguaggio, la responsabilità e gli stereotipi

Dietro la bufera, il nodo politico e culturale è questo: può una televisione pubblica, in un giorno in cui ancora si registrano discriminazioni contro le persone LGBT+, lanciare in primissimo piano un dibattito che suggerisce di “riconoscere” l’orientamento sessuale? O si finisce per rafforzare categorie stereotipate?

Nella prospettiva del linguaggio, chiedersi “come si riconosce un gay” significa trasferire il peso su presunte qualità spiccate (bellezza, sensibilità, comportamento) che finiscono per generalizzare e ridurre l’esperienza individuale. Significa presupporre un ordine normativo in cui l’identità sessuale può essere “identificata” da indizi esteriori, come se fosse un codice visibile anziché una dimensione privata e multiforme.

Sul piano della responsabilità giornalistica, è difficile difendere l’improvvisazione in diretta come scusa: il servizio pubblico ha spesso il dovere di mediare, correggere, e indirizzare il dibattito. Se ospiti in studio fanno affermazioni che innalzano stereotipi, è compito del conduttore — e della regia editoriale — intervenire, moderare, correggere. Lasciare che “il dibattito vada” senza che sia governato è una scelta che può tradursi in disinformazione di massa.