Come togliere le macchie dai tessuti e polpette di patate

Tutte noi sappiamo quanto sia difficile togliere le macchie dai tessuti, anche con i prodotti moderni; dobbiamo ricorrere quasi sempre ai rimedi della nonna. Questo è il periodo delle pèsche. Le macchie di questo frutto sono la preoccupazione di tutte noi perché difficili da togliere. Intanto, comprate in farmacia della glicerina. Coprite la macchia e lasciatela riposare per 5 ore circa. Lavate e sciacquate poi con sapone di Marsiglia. Da non usare su seta e stoffe pregiate. Le macchie di cibo sulla tovaglie hanno bisogno di un lungo ammollo per andare via. Perciò, lasciatele a bagno in acqua tiepida e detersivo, per poi inserirle in lavatrice dopo averle strofinate. E a tavola?

Polpette di patate

Ingredienti per 4 persone: 500 gr. di patate, 2 uova, 200 gr. di parmigiano grattugiato, sale, olio di semi di arachide, pangrattato.

Lessate le patate in acqua salata, scolatele, pelatele, passatele nello schiacciapatate e lasciatele raffreddare. In una ciotola amalgamate le patate con l’uovo, il parmigiano, il sale, fino a ottenere un impasto compatto. Fate delle polpette, passatele nelle uova sbattute e poi nel pangrattato. Friggetele in abbondante olio bollente fino alla doratura. Sgocciolatele su carta assorbente e servitele calde accompagnate da una fresca insalatina. Visto? Veloce, veloce!