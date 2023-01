Conserva di lenticchie e i preziosi consigli di Donna Assunta

C’è sempre il problema degli abiti e giacche che scivolano dalle stampelle e finiscono per accartocciarsi sul fondo dell’armadio. Finalmente ho trovato la soluzione: all’estremità degli attaccapanni ho attaccato un pezzo di feltro adesivo, quello che si applica sotto le sedie perché non facciano rumore, che impedisce agli abiti di cadere e ti fa risparmiare inutili stirature. A tavola, invece, questa settimana darò un consiglio sulla conservazione delle lenticchie.

Conserva di lenticchie

Preparazione: lessate 500 gr. di lenticchie in acqua fredda per 20 minuti dall’ebollizione, poi salate. Stufate 300 gr. di bietole a striscioline con uno spicchio d’aglio, 4 cucchiai d’olio extravergine di oliva, 500 gr. di polpa di pomodoro e proseguite per 15 minuti. Aggiungete le lenticchie scolate, conservando il liquido di cottura, pepate e continuate per altri 10 minuti. Disponetele in 8 vasi da 250 gr., versatevi il liquido di cottura, chiudete e fate raffreddare. Si conservano per 3 o 4 mesi. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

