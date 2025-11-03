Controlli sul territorio, impiegate 14 pattuglie di Carabinieri nei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone

Una vasta operazione di controllo del territorio è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro nella serata di ieri, nell’ambito di un piano straordinario predisposto dal Comando Provinciale di Roma. L’obiettivo: prevenire reati e comportamenti pericolosi legati alla cosiddetta “movida”, fenomeno che nei fine settimana richiama centinaia di persone nei principali luoghi di aggregazione della zona. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Oltre 30 carabinieri hanno partecipato all’operazione

All'operazione hanno partecipato 14 pattuglie, per un totale di oltre 30 militari tra uomini e donne, distribuiti nei punti più sensibili dei comuni di Colleferro, Artena, Valmontone e Gavignano. I controlli hanno riguardato strade, piazze e locali pubblici, con verifiche su conducenti e veicoli e una serie di perquisizioni e accertamenti mirati.

BIlancio dell’operazione

Il bilancio dell’attività parla chiaro: tre persone denunciate, una segnalata per uso personale di stupefacenti e sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro a carico di automobilisti sorpresi a violare il Codice della Strada.

Artena: minaccia di morte al meccanico, denunciato un 39enne

Il caso più grave si è verificato ad Artena, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi di Montelanico, hanno denunciato un cittadino albanese di 39 anni. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe minacciato di morte il titolare di un’officina meccanica al termine di una lite scoppiata per motivi legati alla riparazione della propria auto.

La situazione è degenerata quando l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha imbracciato un fucile ad aria compressa, puntandolo contro il meccanico e proferendo gravi minacce. L’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati da una segnalazione, ha evitato conseguenze peggiori. Con il supporto del Reparto Territoriale di Aprilia, i militari hanno rintracciato l’uomo e, durante la perquisizione, hanno trovato e sequestrato l’arma.

Per il 39enne è scattata la denuncia d’ufficio per minacce gravi. Il fucile, benché ad aria compressa, è stato comunque sottoposto a sequestro come misura precauzionale.

Gavignano: due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza

Nel corso dei controlli stradali eseguiti a Gavignano, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato due automobilisti risultati positivi all’alcoltest con valori superiori al doppio del limite consentito. Si tratta di un 60enne residente a Roma e di un 39enne di Valmontone.

Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri. Oltre al ritiro immediato della patente, i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo, misura che prelude alla possibile confisca. I controlli, condotti nelle ore serali, si inseriscono nel più ampio piano di prevenzione della guida in stato di alterazione, una delle principali cause di incidenti stradali nel territorio.

Valmontone: segnalato un 36enne per possesso di hashish

Durante i festeggiamenti di Halloween, in via della Pace a Valmontone, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro hanno fermato un 36enne del posto alla guida della propria auto. Nel corso del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish destinata all’uso personale.

Il conducente è stato segnalato alla Prefettura di Roma, che provvederà ad applicare le sanzioni previste in questi casi, tra cui la sospensione temporanea della patente di guida. Anche per lui è scattato il ritiro immediato del documento di circolazione, a conferma dell’approccio rigoroso dei Carabinieri nella gestione dei casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sanzioni per oltre 7.000 euro

Complessivamente, i militari della Compagnia di Colleferro hanno sottoposto a verifica decine di persone e veicoli, riscontrando diverse violazioni al nuovo Codice della Strada. Sono state elevate sei sanzioni amministrative, per un importo complessivo che supera i 7.000 euro.

Le principali infrazioni hanno riguardato la guida senza cinture di sicurezza, l’uso del telefono cellulare al volante e irregolarità nella revisione o nell’assicurazione dei veicoli. Le pattuglie hanno inoltre verificato la presenza di conducenti in regola con i documenti di circolazione e controllato numerosi esercizi pubblici, in particolare quelli più frequentati dai giovani durante il fine settimana.

Attività di prevenzione costante

Il piano straordinario di controllo del territorio rientra nelle attività di prevenzione disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma. L’obiettivo non è soltanto reprimere comportamenti illeciti, ma anche garantire la sicurezza delle aree urbane e rurali, con particolare attenzione ai fenomeni connessi alla movida e alla circolazione stradale notturna.

Operazioni di questo tipo vengono ripetute con cadenza regolare, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza nei centri cittadini. La presenza capillare dei Carabinieri rappresenta un deterrente efficace contro i comportamenti pericolosi e contribuisce a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.