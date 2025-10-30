Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend di Ognissanti: dal 31 Ottobre al 2 Novembre

Nel prossimo weekend — venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 — Roma e l’intera regione Lazio si trasformano in un vivido palcoscenico di gusti, cultura, musica e tradizione. Tra feste in piazza, sagre autunnali, manifestazioni per famiglie e party tematici per la notte dell’Halloween e del ponte di Ognissanti, ci sono numerose occasioni per uscire, scoprire, divertirsi e assaporare il territorio. Di seguito una selezione ragionata degli appuntamenti più significativi nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con motivazioni, contesti, e consigli utili per partecipare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sagre e grandi tavolate autunnali: sapori dal Lazio

Nel weekend 1-2 novembre il Lazio ospita numerose sagre e feste popolari: ad esempio, a Canepina (VT) “Le giornate della castagna” dal 31 ottobre al 2 novembre.

Ancora, a Vallerano (VT) la “Festa della Castagna” fino al 2 novembre.

In questa categoria rientrano anche a Rocca di Cave (RM) la “Sagra del Marrone” 1-2 novembre 2025.

Queste sagre rappresentano un momento ideale per un'uscita fuori porta: le campagne del Lazio riscoprono i prodotti tipici dell'autunno — castagne, marroni, olive, olio nuovo — in stand, mercatini, menù tradizionali e atmosfera conviviale. Chi ama la tavola, la natura e la tradizione trova qui pane per i propri denti.

Halloween e manifestazioni per famiglie: Roma protagonista

Nel capoluogo e area metropolitana di Roma cresce l'offerta di eventi per famiglie, bambini e adulti in occasione della notte del 31 ottobre e del ponte. Secondo una guida dedicata, per il 2025 sono previste feste in ville, locali, parchi e attività per famiglie.

Cosa aspettarsi

La notte del 31 ottobre in città propone party tematici, cene spettacolo, discoteche e locali con ambientazione “horror chic”.

Per famiglie: laboratori creativi, truccabimbi, spettacoli, attività pomeridiane nei parchi e ristoranti con animazione.

Un esempio: nel weekend al parco o in fattoria nei dintorni di Roma si svolgono attività “Nella Vecchia Fattoria: Halloween tra animali, laboratori e pranzo” sabato 1 e domenica 2 novembre.

Consigli pratici

Prenotare in anticipo: molti locali e attività richiedono prenotazione.

Per gli eventi a tema horror o party notturni: controlla orari, costo, dress code.

Per famiglie: scegliere pomeriggi fino all’ora del tramonto se con bambini piccoli; evitare locali esclusivamente adulti.

Manifestazioni culturali e musica: arte e spettacolo nel weekend

Oltre alla gastronomia e al divertimento, il weekend del ponte ospita anche manifestazioni culturali, concerti, spettacoli e mercatini nell’intera area del Lazio.

Ad esempio, l’articolo sulle sagre segnala eventi musicali e culturali in contemporanea alle feste gastronomiche.

Quali contesti

In molti borghi delle province di Rieti e Viterbo si affiancano musiche popolari, spettacoli al chiaro d’autunno, mercatini di artigianato.

Perfetto per chi ama unire visita a monumenti o centro storico+evento serale.

Opportunità di scoprire piccoli comuni meno battuti, godendo di autentica atmosfera locale.

Qualche evento segnalato provincia per provincia

Provincia di Viterbo

Tarquinia: “Halloween a Tarquinia” 31 ottobre 2025.

Bolsena: “Festival dei Sapori dell’Alta Tuscia” 31 ottobre-2 novembre 2025.

Provincia di Roma

Campagnano di Roma: “Halloween Street Food” 31 ottobre – 2 novembre 2025.

Canterano: “Festa d’Autunno” 1-2 novembre 2025.

Provincia di Rieti

Ascrea: “Festa della Castagna” 1 novembre 2025.

Marcetelli: “Sagra della Castagna Rossa” 1 novembre 2025.

Provincia di Frosinone e Latina

A Latina, segnala un evento d’autunno “Casale delle Zucche” a Salto di Fondi dal 18 ottobre al 2 novembre 2025.

A Frosinone: Alatri “Gustalatri” 1-2 novembre 2025.

Un ponte ricco, gusto e scoperta

Il ponte del 31 ottobre-1-2 novembre 2025 nel Lazio offre un ventaglio di opportunità per chi vuole vivacizzare l’autunno con sagre, feste di Halloween, momenti culturali e gastronomici. Che si preferisca la città di Roma, con tante proposte per famiglie e giovani, o i borghi delle province, immersi nel foliage e nei sapori d’autunno, c’è davvero molto da scegliere. L’importante è muoversi con anticipo, selezionare gli eventi su misura e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera di questa stagione che unisce memoria, tradizione e divertimento. Buon divertimento e buon appetito!