Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: eventi, sagre e mercatini di Natale

Nel weekend lungo dell’Immacolata, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025, Roma e il Lazio si riempiono di luci, villaggi di Natale, sagre nei borghi, musei aperti e grandi eventi culturali. Dalla capitale ai centri di provincia di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il calendario degli appuntamenti è fittissimo: mercatini, degustazioni, luminarie scenografiche, parchi divertimento in versione natalizia, manifestazioni dedicate ai libri e alle famiglie. Di seguito una guida ragionata per orientarsi e scegliere come vivere queste tre giornate di festa.

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Roma: mercatini, villaggi di Natale e grandi eventi

Roma è il cuore del weekend dell’Immacolata. In centro storico torna il grande mercatino di Piazza Navona, aperto dal 1° dicembre al 6 gennaio, con casette di legno, dolci tipici, giocattoli, artigianato e la tradizionale giostra per i bambini. A pochi passi si aggiungono le bancarelle di Campo de’ Fiori e gli spazi dedicati ai regali a Testaccio e in altri quartieri, dove stand e chioschi propongono oggetti fatti a mano, prodotti gastronomici e idee regalo sostenibili.

Intorno alla città antica, i villaggi di Natale trasformano intere aree in parchi tematici. Al laghetto dell'Eur va in scena "Il Natale a Roma", con pista di pattinaggio sul ghiaccio, street food, artigianato e attrazioni per i più piccoli. Nello stesso periodo, a Villa Borghese è protagonista "Christmas World", un grande parco a tema con scenografie, spettacoli dal vivo e un ricco mercatino. Per chi cerca un'atmosfera cinematografica, "Natale a Cinecittà World" accende il parco divertimenti sulla via Pontina con luci, installazioni, show e aree a tema dedicate a famiglie e gruppi di ragazzi.

Nello stesso fine settimana, a Valmontone, il parco MagicLand ospita “Magic Christmas” e l’evento speciale “Magic Camper Christmas”, pensato per i camperisti, con sosta dedicata, animazioni e accesso al grande villaggio natalizio. Il weekend dell’Immacolata non è solo mercatini. Alla Nuvola dell’Eur torna “Più libri più liberi”, la fiera nazionale della piccola e media editoria, in programma dal 4 all’8 dicembre: centinaia di editori, incontri con autori, presentazioni e dibattiti formano uno dei poli culturali più importanti del periodo prenatalizio.

Per chi preferisce musica e teatro, il portale ufficiale di Turismo Roma raccoglie concerti, spettacoli e rassegne in corso nel mese di dicembre, con un calendario che spazia dalla musica sinfonica al pop, dal teatro di prosa ai musical.

Sagre e mercatini nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 nel Lazio: una mappa per provincia

Fuori dalla capitale, c'è un fitto elenco di sagre, fiere e mercatini in programma proprio dal 6 all'8 dicembre, distribuiti lungo l'intera regione. Si va dai grandi villaggi tematici ai piccoli eventi nei borghi, spesso legati a prodotti tipici di stagione come polenta, olio nuovo, dolci natalizi. Molte manifestazioni sono a ingresso libero o con contributi contenuti, pensate per abitanti e turisti che desiderano un weekend fatto di passeggiate nei centri storici, degustazioni e shopping di prossimità. Non mancano le iniziative con finalità solidali o legate alla promozione dei prodotti a km zero, un modo concreto per sostenere il tessuto economico locale in un periodo dell'anno in cui borghi e città diventano più attrattivi.

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Frosinone e provincia

In Ciociaria l’atmosfera di festa si respira già all’ingresso dei borghi. Ad Aquino, “Il Magico Villaggio di Natale” anima il centro con mercatini artigianali, scenografie luminose, spettacoli per bambini e punti ristoro con dolci e piatti tipici, attivo fino al 6 gennaio. A Valmontone, oltre a Magic Christmas nel parco MagicLand, il calendario prevede anche “Polenta e Pizza di Polenta”, rassegna gastronomica che propone ricette tradizionali a base di mais, in abbinamento a vini del territorio.

Sempre nel Frusinate, Castro dei Volsci porta in strada "Natale in Comune" con più giornate di festeggiamenti, mentre Ausonia inaugura "Natale ad Ausonia", percorso fra luminarie, presepi e manifestazioni musicali. Nel corso del weekend sono previsti anche il "Brocco di Vino" a Broccostella, che unisce assaggi e intrattenimento, il "Fierone di Natale" a Sora e la Sagra della Polenta ad Alvito: appuntamenti che ruotano attorno a stand gastronomici, musica dal vivo e mercatini locali.

Per i bambini, a Cassino il “Magico Bosco di Babbo Natale e il Grinch” alle Terme Varroniane offre percorsi tematici, spettacoli e installazioni dedicate ai personaggi delle fiabe, con biglietti a prezzo contenuto e formule family. L’insieme di questi eventi rende la provincia di Frosinone una destinazione interessante per chi desidera alternare momenti all’aria aperta, visite ai centri storici e giornate nei parchi divertimento.

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Latina e provincia

La provincia di Latina punta soprattutto sulla luce. A Gaeta tornano le “Favole di Luce”, percorso di installazioni luminose che avvolge il lungomare, i vicoli del centro storico e le piazze principali con giochi di colore, proiezioni e figure tematizzate. L’evento, attivo da novembre fino a gennaio, è ormai un richiamo fisso per famiglie e fotografi, con possibilità di abbinare la passeggiata alle soste nei locali del porto e nelle pasticcerie che propongono dolci delle feste.

Nel weekend dell’Immacolata il calendario si arricchisce con iniziative nei borghi dell’entroterra. A Priverno la rassegna “Aspettando il Natale” prevede giornate dedicate alla musica, ai mercatini, alle animazioni per i bambini e alla valorizzazione del centro storico medievale, con aperture straordinarie di chiese e palazzi storici.

L’intera zona del basso Lazio, da Formia a Terracina, si anima con presepi, piccoli mercati temporanei, spettacoli nei teatri cittadini e manifestazioni nelle piazze, spesso accompagnate da degustazioni di prodotti tipici come olio, formaggi e dolci natalizi. Molti Comuni pubblicano programmi dettagliati sui propri siti istituzionali e sui profili social: è consigliabile una verifica prima della partenza, così da controllare orari, eventuali prenotazioni e modifiche in caso di maltempo.

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Rieti e provincia

Spostandosi nell’entroterra reatino, il clima di montagna rende l’atmosfera natalizia ancora più suggestiva. A Greccio si rinnova l’appuntamento con “Greccio… il Presepe”, rievocazione legata alla tradizione francescana, con rappresentazioni storiche, mercatini e iniziative spirituali e culturali estese fino al 6 gennaio. A Collalto Sabino, “Il Paese di Babbo Natale” apre il borgo a famiglie e visitatori con casette in legno, prodotti tipici, street food e animazioni, in particolare sabato 7 e domenica 8 dicembre.

L’8 dicembre diversi paesi della Sabina propongono sagre dedicate all’olio nuovo e alla cucina contadina: Poggio Mirteto ospita la “Sagra della Padellaccia”, Castelnuovo di Farfa la manifestazione “Andar per Olio e per Cultura”, mentre a Orvinio va in scena la “Sagra dello Pizzillu”, piatto povero della tradizione locale. Rocca Sinibalda partecipa al weekend con una Sagra della Polenta, che abbina degustazioni a visite guidate nel castello e nel centro storico.

Fra colline e piccoli centri, la provincia di Rieti offre quindi un fine settimana in cui cultura, enogastronomia e paesaggi si fondono: un’idea ideale per chi desidera passare l’Immacolata in un contesto più raccolto rispetto alla capitale, ma senza rinunciare a eventi organizzati e a un programma fitto di iniziative per tutte le età.

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Viterbo e provincia

Nel Viterbese il Natale è sinonimo di borghi storici e castelli illuminati. A Vetralla, “Il Regno di Babbo Natale” accoglie visitatori da fine settembre fino al 6 gennaio con un enorme villaggio coperto, ambientazioni scenografiche, negozi tematici e ristorazione, già considerato una delle attrazioni più note del centro Italia.

Nel capoluogo, “Viterbo Christmas Village” trasforma le vie del centro in un percorso con casette di legno, spettacoli, animazioni e mercatini attivi per tutto il periodo delle feste. A Tarquinia, sul litorale, l’8 e il 23 dicembre la “Parata di Natale” porta per le strade carri, personaggi in costume e bande musicali. Soriano nel Cimino inaugura “Natale al Castello”, rassegna che dal 7 dicembre al 6 gennaio anima il castello Orsini con mercatini, visite guidate, spettacoli e iniziative per i bambini.

Anche Orte propone un ricco programma con “Natale a Orte”, che affianca alle decorazioni natalizie eventi culturali, concerti e mercatini dedicati ai prodotti della Tuscia. La provincia di Viterbo si presta bene a gite di un giorno: si può passare la mattinata fra mercatini e presepi e dedicare il pomeriggio alle terme, ai musei archeologici o alle passeggiate nei centri storici, approfittando della stagione in cui i flussi turistici sono più gestibili rispetto ai mesi primaverili.

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 nei borghi della provincia di Roma

Oltre alla capitale, anche l’area metropolitana propone un calendario molto ricco. Fra le colline intorno alla città numerosi paesi organizzano sagre e mercatini: Capranica ospita una Sagra della Polenta che si estende da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre; Valmontone abbina la già citata rassegna a base di polenta al parco divertimenti; Vivaro Romano, Percile, Mandela, Cretone e Guadagnolo dedicano la giornata di domenica 7 a varianti locali dello stesso piatto, spesso servite in piazza con vino caldo e intrattenimento.

Per chi ama i mercatini di Natale in versione “di paese”, Monteflavio e Cerreto Laziale organizzano le proprie iniziative sabato 6 dicembre, mentre Allumiere e Montelibretti aprono le casette di legno il 7 e l’8 dicembre, con prodotti artigianali, stand gastronomici e attività per bambini.

Riano propone la Sagra del Pangiallo e della Polenta, Sarcinesco e altri borghi della valle dell’Aniene allestiscono eventi come “Atmosfere Natalizie” e iniziative dedicate a luci e presepi. Rocca di Papa, infine, programma giornate di festa dall’8 dicembre in avanti con “Natale a Rocca di Papa”, ricco di mercatini, spettacoli e attività per famiglie.

Musei, mostre e visite culturali nel weekend dell’Immacolata a Roma e nel Lazio

Il weekend 6-7-8 dicembre non è solo mercatini e sagre. Il Ministero della Cultura ha annunciato la consueta “Domenica al Museo” del 7 dicembre con ingresso gratuito in numerosi musei e parchi archeologici statali, abbinata a iniziative speciali legate alla festa dell’Immacolata l’8 dicembre.

A Roma fanno parte del circuito siti come il Museo Nazionale Romano, il Parco Archeologico del Colosseo, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, vari musei e aree archeologiche sul territorio regionale.

Turismo Roma e gli enti locali segnalano un’ampia scelta di mostre a tema storico, artistico e fotografico, oltre a eventi collaterali legati al periodo giubilare e alle feste natalizie: visite guidate serali, aperture straordinarie, concerti in chiese e palazzi storici.

È quindi possibile costruire un itinerario che alterna cultura e svago: una mattina in museo, il pomeriggio fra mercatini e luminarie, la sera a teatro o a un concerto.

Il weekend 6-7-8 dicembre 2025 offre un ventaglio molto ampio di possibilità: chi resta in città può passare da Piazza Navona a Christmas World, dai musei gratuiti agli spettacoli serali; chi preferisce i borghi ha a disposizione decine di sagre e mercatini fra Ciociaria, Sabina, Pontino e Tuscia. Con un minimo di pianificazione, il ponte dell’Immacolata nel Lazio diventa l’occasione ideale per respirare l’aria delle feste e allo stesso tempo conoscere meglio una regione che, in questi giorni, mostra il suo volto più luminoso.