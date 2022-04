Saranno ben due milioni gli over 50 No Vax che nelle vacanze di Pasqua avranno come sorpresa una multa di 100 euro. Questa settimana sono già partiti 600mila avvisi che verranno consegnati entro la prossima settimana.

Infatti, il ministero della Salute ha cominciato a consegnare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli elenchi degli over 50 che non si sono sottoposte al vaccino. Dopo un attenta verifica saranno sottoposte a sanzioni.

L’invio delle carte esattoriali è entrato in vigore proprio adesso dopo poche ore dall’invio delle prime multe tramite le Poste.

Dal 1° aprile fine stato di emergenza, ma multe per No Vax

Dal 1° aprile, con gli ultimi decreti sanciti, tutte le categorie di lavoratori possono entrare nuovamente a lavoro con il green pass base, ottenuto con un semplice tampone negativo.

Ma si dovrà aspettare il primo maggio per dire totalmente addio alla certificazione verde.

Tuttavia, per tutti gli over 50 che non si sono vaccinati nel periodo di tempo che parte dal primo febbraio arriveranno le sanzioni.

A causa di problemi burocratici si sono verificati dei ritardi nell’invio delle multe. Le segnalazioni vengono fatte dal ministero della Salute che incrocia sia le registrazioni tramite il sistema della Tessera sanitaria sia delle banche anagrafiche vaccinali possedute dalle Regioni.

Ricevuto poi l’avviso di pagamento da Equitalia, spetterà ai guariti o agli esenti della vaccinazione presentare la documentazione all’Asl. Questo però dovrà essere fatto entro i 10 giorni. Infatti, superati quei giorni, secondo il decreto, sarà proprio Equitalia ad autorizzare ed emettere entro 180 giorni un nuovo avviso di addebito.

Avvenuto anche il secondo invito di pagamento si dovrà o pagare la multa o opporsi a un Giudice di Pace, con l’Avvocatura dello Stato che assume il patrocinio dell’Agenzia dell’entrate.

Lombardia comincia a inviare le multe per i No vax

La Regione della Lombardia è stata la prima ad aver iniziato l’iter per le missive per i non vaccinati.

Infatti, già martedì ha cominciato a mandare gli avvisi trami posta o Pec a 91.943 inadempienti o presunti tali.

Come informa in una nota la stessa Regione “coloro che intendono comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità, possono rivolgersi, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, alle Asst territorialmente competenti per residenza anagrafica, inviando una Pec o presentando al protocollo la necessaria documentazione“.

