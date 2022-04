Covid-19, nuovi sintomi: rash cutanei, perdita di capelli e vertigini

Nuove varianti e nuovi sintomi. All’inizio del mese di aprile il Sistema Sanitario nazionale del Regno Unito ha aggiornato la lista dei sintomi provocati dal Covid-19.

Inizialmente i sintomi più diffusi erano tosse, febbre, perdita di gusto e olfatto, ma soprattutto con le nuove varianti l’elenco si è esteso fino a nove tipologie diverse includendo mal di testa, diarrea, perdita di appetito, gola secca e stanchezza.

Tuttavia, i ricercatori ancora stanno indagando su alcune condizioni riportate dai pazienti a causa delle nuove ricombinazione del virus. Per questo motivo questi elenchi non sono ancora definitivi.

Nuovi sintomi: dai rash cutanei alle vertigini

I nuovi sintomi segnalati dai pazienti sono stati individuati momentaneamente nel Regno Unito, dove attraverso l’app Zoe Covid Study ogni ammalato può dichiarare il suo stato di salute. Successivamente a partire da questi dati gli studiosi possono monitorare l’evoluzione del virus e le condizioni del paziente.

Alcune delle persone che hanno aderito a questo progetto hanno segnalato di aver sviluppato rash cutanei, in particolare su mani, gomiti e piedi. Nei casi segnalati sono stati individuati due tipi di irritazioni: a volte può essere pruriginosa e diffusa in piccole aree del corpo. E avrebbe una durata di diverse settimane. Mentre un altro tipo sarebbe più intensa e quasi simile a un gelone, con macchie e rigonfiamenti dolorosi di colore rosso e viola.

Inoltre, il sito britannico ha riportato anche effetti del coronavirus sull’orecchio. Infatti, in uno studio pubblicato da International Journal of Audiology, basato su un sondaggio prendendo in riferimento un campionario di 120 pazienti ospedalizzati, aveva riportato tra i sintomi una variazione uditiva in un 1 su 10.

Secondo quanto riportato dallo studio, che aveva analizzato i 10 casi, tra i sintomi ci sarebbero problemi d’udito, percezione della gravità in maniera differente dopo l’infezione e in alcuni casi acuti acufeni e vertigini. Inoltre, quest’ultimo sintomo, apparentemente associato al Covid, sarebbe stato riportato anche in Italia.

Infatti, come dichiarato dal medico Marco Trifogli sul quotidiano La Repubblica, alcuni pazienti avevano sintomi che “non sono assolutamente quelli tipici di Omicron. Ad esempio la mancanza di gusto e olfatto, che ci fanno pensare a un ritorno di Delta. Ma anche novità come le vertigini associate alla positività“.

