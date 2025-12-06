Cretone, la Sagra della Polenta accende Esperienziando e l’atmosfera di Natale

Cretone, frazione del comune di Palombara Sabina (Rm), si prepara a vivere una domenica di dicembre all’insegna del gusto e delle tradizioni popolari. Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 19, il borgo diventa il cuore di “Esperienziando”, una giornata che unisce la Sagra della Polenta, degustazioni, folclore in costume e laboratori per bambini, al Polo Culturale Ottavio Romani di via Alessandro Manzoni snc.

Una formula che mette insieme cucina genuina, creatività e atmosfera natalizia, pensata per famiglie, curiosi del territorio e amanti delle sagre autentiche, con un appuntamento già fissato anche per il 6 gennaio 2026, quando Esperienziando tornerà in versione Befana.

Esperienziando a Cretone, la Sagra della Polenta che racconta l’inverno

Al centro della giornata c’è lei, la polenta fumante, servita secondo ricette di una volta. Il mais che cuoce lento, il profumo dei condimenti, il vapore che esce dai paioli: elementi che riportano subito alla cucina di casa e ai pranzi in famiglia. La Sagra della Polenta diventa così il cuore di Esperienziando, un piatto unico che riunisce generazioni diverse e restituisce il senso più genuino dell’inverno in paese.

Gli organizzatori puntano su ingredienti di qualità e preparazioni legate alla tradizione locale, con porzioni abbondanti, condimenti ricchi e attenzione al dettaglio, per trasformare un semplice pranzo in un’occasione di incontro, racconto, convivialità. L’idea è far vivere al pubblico non solo una buona tavola, ma un’esperienza completa che unisce sapori, memoria e socialità.

Sapori genuini, olio EVO e artigianato al Polo Culturale Ottavio Romani

Oltre alla polenta, Esperienziando propone un percorso fra prodotti tipici e piccoli tesori del territorio. Al Polo Culturale Ottavio Romani i visitatori troveranno degustazioni, banchi con specialità locali, assaggi guidati e spazi dedicati all’artigianato.

Particolare attenzione è riservata alle bruschette calde condite con olio extravergine d’oliva del territorio, occasione per valorizzare una delle eccellenze agricole della zona. Chi arriva a Cretone potrà così scoprire salumi, formaggi, conserve, dolci tradizionali e creazioni di artigiani che mantengono vive tecniche e saperi del passato.

Il programma della giornata, dalle 10 alle 19, offre una presenza costante di stand e attività, pensata per chi desidera fermarsi a pranzo ma anche per chi preferisce un passaggio nel pomeriggio, magari dopo una passeggiata nel borgo. L'evento diventa così un motivo in più per conoscere Cretone e le sue realtà associative.

Le Cerasare e Mani in pasta: folclore e laboratori per i più piccoli

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera di Esperienziando c’è la sfilata in costume de Le Cerasare, gruppo che porta in scena colori, abiti e gesti legati alle radici popolari del luogo. Il loro passaggio fra gli stand trasforma la Sagra della Polenta in un piccolo viaggio nel tempo, fatto di stoffe tradizionali, sorrisi, pose per le foto e un contatto diretto con una storia che continua a essere raccontata anche attraverso il folclore.

Mentre gli adulti assaggiano, acquistano prodotti tipici o seguono dimostrazioni culinarie, i bambini diventano protagonisti del laboratorio "Mani in pasta".

In questo spazio possono mettere le mani negli impasti, imparare piccoli segreti di cucina, ascoltare spiegazioni semplici ma attente su ingredienti e gesti, e portare a casa una nuova esperienza, capace di legare gioco, apprendimento e gusto. Il laboratorio rappresenta un tassello importante dell’evento, perché invita le nuove generazioni a sentirsi parte attiva di una tradizione che continua a rinnovarsi.

Un fuoriporta di Natale fra tradizione e Befana 2026

Esperienziando e la Sagra della Polenta si candidano a diventare uno degli appuntamenti più interessanti per chi cerca idee per un fuoriporta di dicembre nel Lazio. Cretone offre un borgo raccolto, il calore delle persone, l’accoglienza di un Polo Culturale che per un’intera giornata si trasforma in spazio vivo, fatto di odori di cucina, risate, musica di sottofondo, luci e addobbi natalizi.

L’evento di domenica 7 dicembre, con orario continuato dalle 10 alle 19, è pensato per chi ha voglia di una giornata semplice ma ricca di contenuti: si può arrivare in mattinata, gustare la polenta e le bruschette, fare un giro fra artigiani e produttori, lasciare i bambini al laboratorio Mani in pasta e godersi la sfilata delle Cerasare.

In prospettiva, Esperienziando guarda già al futuro prossimo: l’iniziativa tornerà il 6 gennaio 2026, in occasione della Befana, con un nuovo programma che manterrà il filo rosso della tradizione, fra dolci tipici, atmosfera di festa e proposte per famiglie.

Un doppio appuntamento che conferma la volontà di Cretone di valorizzare il proprio territorio attraverso eventi capaci di raccontare identità locale, gusto e convivialità in un periodo dell’anno in cui il bisogno di sentirsi a casa, anche fuori casa, diventa ancora più forte.