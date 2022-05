CRM e gestionali per il tuo ufficio: tutti i vantaggi

Utilizzare i CRM in azienda è davvero molto importante, perché con l’uso di questi strumenti si possono conseguire parecchi vantaggi. I primi CRM sono stati messi a punto negli anni ’80 e avevano una strutturazione piuttosto basilare. Poi hanno seguito gli sviluppi delle tecnologie, per integrarsi in maniera perfetta nelle strategie aziendali più moderne. Quindi i CRM e i gestionali possono rappresentare degli aiuti preziosi per tutte quelle aziende che hanno intenzione di portare avanti delle azioni di business per il raggiungimento di alcuni obiettivi determinanti, come l’accrescimento del numero dei clienti. Ma quali sono tutti i vantaggi che si possono ottenere dai gestionali aziendali e dai CRM? Approfondiamo l’argomento a questo proposito.

L’aumento della produttività

Rivolgendosi ai servizi di elsitel.it si ha la possibilità di avere a disposizione diversi strumenti, CRM e gestionali per l’ufficio e per l’azienda. Tutti questi strumenti possono portare ad un aumento della produttività, anche perché l’attività principale di un CRM consiste nello svolgere in maniera veloce e automatizzata le operazioni di data mining.

Le azioni del business quindi diventano più numerose, più organizzate, in tutte le fasi della produzione, già dalla gestione degli ordini, per passare alla logistica. L’azienda di cui abbiamo parlato, che è un rivenditore Wildix, propone soluzioni per una comunicazione unificata che vanno dai CRM in un’unica piattaforma fino al centralino telefonico digitale, sia per le aziende che per gli studi professionali. Elsitel mette a disposizione anche un sistema cloud di comunicazione per permettere ai dipendenti di un’azienda di lavorare in modo semplice in smart working.

L’elaborazione dei big data

Un altro vantaggio che si può conseguire attraverso gli strumenti di cui abbiamo parlato è rappresentato dalla possibilità di elaborazione dei big data. Questi ultimi rappresentano degli elementi molto importanti per le aziende, perché forniscono delle informazioni utili per definire le azioni di marketing da intraprendere e da portare avanti.

Per esempio con i CRM di ultima generazione e all’avanguardia è possibile elaborare molti di questi dati e raggiungere un’integrazione dei dati base dei clienti con quelli per esempio che provengono dai social, gli interessi, il settore lavorativo, la provenienza geografica.

Quindi possiamo costruire così quelle che in gergo tecnico chiamiamo azioni di marketing data driven. Sono delle azioni personalizzate e quindi risultano più efficaci.

L’anticipazione dei comportamenti degli utenti

Proprio perché si ha la possibilità di integrare moltissimi dati a disposizione, è possibile così mettere a punto delle campagne di marketing dagli ottimi risultati. Questo si può realizzare perché si possono anticipare i comportamenti anche relativi agli acquisti dei potenziali clienti.

Quindi si ottengono dati davvero essenziali, per poter vedere per esempio quali prodotti o servizi sono soliti acquistare alcuni determinati clienti, per raggiungerli più facilmente con una nuova transazione. Inoltre l’anticipazione di alcuni comportamenti consente di avere sempre un magazzino rifornito di quei prodotti che più i clienti richiedono.

L’acquisizione di più clienti

Ma c’è un vantaggio ancora più importante prima di ogni altro strettamente legato ai CRM e ai gestionali per le aziende. Si tratta dell’opportunità di acquisire costantemente nuovi clienti. Infatti le piattaforme di questi strumenti di cui stiamo parlando generano dei web form, attraverso i quali vengono raccolti in maniera automatica nuovi contatti, analizzando per esempio target e scandagliando social media, mailing list e chat del customer care.

È sempre in questo modo che si possono progettare e strutturare delle azioni di marketing mirate. In sostanza se ne ricavano ottimizzazioni di tutti i processi e contemporaneamente si possono ridurre anche le spese grazie all’eliminazione di sprechi e tempi morti. Si può aumentare anche la soddisfazione del cliente, perché si accorgerà di poter essere seguito in maniera più precisa.