Crocchette di riso e carote e i preziosi consigli di Donna Assunta

Volete evitare che il tubo di scarico del vostro lavandino si intasi? Di tanto in tanto versateci una pentola piena di acqua bollente in cui sia stato aggiunto un’abbondante bicchiere di ammoniaca. A tavola questa settimana consiglio delle gustosissime crocchette di riso.

Crocchette di riso e carote

Ingredienti per 6 persone: 150 gr. di riso per risotti, 3 carote, 2 cipollini, 2 uova, 50 gr. di Grana grattugiato, 2 cucchiai di semi di zucca, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Lessate il riso in acqua salata, scolatelo e conditelo con un filo di olio, il Grana e un poco di pepe. Fate raffreddare. Pulite i cipollotti e affettateli a rondelle sottili, compresa la parte verde più tenera. Raschiate e grattugiate le carote, rosolatele in padella con i cipollotti, i semi di zucca tritati, un filo d’olio, sale e pepe. Unite il misto di carote al riso, aggiungete le uova e amalgamate bene. Formate delle crocchette appiattite, passatele nel pane grattugiato e rosolatele nella padella con un filo di olio caldo per circa tre minuti per parte. Scolatele su carta da cucina e servitele su un letto di insalatina mista. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

