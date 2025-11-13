Crollo Torre dei Conti, Comune e Municipio promettono aiuti a lavoratori e imprese

Il crollo della Torre dei Conti continua a produrre effetti che vanno oltre il danno materiale al patrimonio storico. L’impatto economico e sociale si sta rivelando più ampio del previsto, con attività costrette alla chiusura e lavoratori che rischiano di restare senza reddito.

Per questa ragione, la riunione convocata in via dei Cerchi dall'assessora alle Attività Produttive di Roma Capitale, Monica Lucarelli, e dalla presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, ha riunito rappresentanti di categoria, sindacati e titolari degli esercizi della zona di Largo Corrado Ricci, una delle aree su cui l'ordinanza del Sindaco ha imposto lo stop immediato a causa del pericolo residuo.

Misure emergenziali per sostenere le attività colpite dal crollo

Il confronto ha evidenziato la necessità di definire rapidamente un pacchetto di interventi. Secondo quanto riportato da Lucarelli, diverse imprese hanno già registrato un calo significativo di fatturato, mentre altre non possono riaprire.

L’assessora ha proposto l’attivazione dello schema terremoto, lo strumento che consentirebbe di attivare la cassa integrazione straordinaria per dipendenti temporaneamente impossibilitati a lavorare. La richiesta sarà avanzata alla Regione Lazio per garantire un sostegno immediato.

Coordinamento con Sovrintendenze e Procura

Un altro punto riguarda la mancanza di certezze sui tempi. La Procura sta indagando sulle cause del crollo e finché non verrà definito il quadro tecnico, le valutazioni sulle opere di messa in sicurezza non potranno essere completate. Lucarelli ha spiegato l’intenzione di convocare un tavolo con Sovrintendenza Capitolina e Soprintendenza statale per elaborare un piano condiviso che consenta alle attività di lavorare in condizioni adeguate, evitando lungaggini che possano aggravare ulteriormente una situazione già pesante.

Stop ai tributi locali e sostegni economici

L’assessora ha poi annunciato che, insieme all’assessora al Bilancio Silvia Scozzese, si valuta l’ipotesi di sospendere o ridurre alcuni tributi locali. L’obiettivo è impedire che la pressione fiscale ricada su imprese che stanno affrontando una riduzione improvvisa degli incassi. Questa misura potrebbe riguardare la tassa sui rifiuti, il canone di occupazione suolo e altre imposte, così da dare un sollievo immediato alle zone più colpite.

Il Municipio e il rapporto con i residenti

La presidente Bonaccorsi ha sottolineato che l’area è stata trasformata in zona rossa, con limitazioni per residenti e lavoratori. Per questa ragione ha annunciato la sospensione del canone di occupazione di suolo pubblico. Ha ribadito inoltre la necessità di coordinare gli interventi di rigenerazione urbana in modo ordinato, evitando di prolungare il disagio. Il Municipio continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro insieme alle strutture competenti per mantenere informati operatori economici e residenti.

Esercizi commerciali Largo Corrado Ricci

L'episodio si inserisce in un contesto già complesso per il commercio del centro storico, dove gli equilibri economici risultano spesso fragili. Il crollo della Torre dei Conti, oltre a richiamare l'attenzione sul tema della manutenzione del patrimonio monumentale, pone interrogativi su come tutelare chi vive e lavora nelle aree sottoposte a vincoli e restrizioni.

Le istituzioni hanno assicurato il massimo impegno, ma resta aperto il tema dei tempi. Gli esercenti chiedono certezze per evitare un arretramento della vitalità commerciale nel cuore di Roma, mentre la città attende gli esiti delle verifiche sulla stabilità dell’area.