Dada Beauty, 10 falsi miti nel mondo dell’estetica che possono creare problemi

Esistono in estetica tanti falsi miti e credenze che a lungo andare possono creare problemi. Scopriamo insieme le più ricorrenti e diventiamo delle vere esperte.

1) Aspettare che i peli crescano molto prima di fare la ceretta. FALSO

Il pelo nasce, cresce, si stacca e se ne riforma uno nuovo. Se aspettiamo di tirarlo via quando è troppo lungo, ce ne sarà subito dopo uno nuovo e non indeboliremo il bulbo. Al contrario se lo faremo con un pelo appena uscito la nostra pelle rimarrà più a lungo liscia e senza i peli.

2) Fare la pulizia del viso o lo scrub del corpo toglie l’abbronzatura. FALSO

Al contrario, fare una pulizia, uno scrub o addirittura un peeling chimico toglie via tutte le impurità e le cellule morte. Rigenerando e riportando la superficie alla omogeneità e compattezza cromatica e mettendo ancora più in risalto una bella abbronzatura.

3) Fare un massaggio parziale è come farlo Total body. FALSO

Fare un buon massaggio è utile se fatto da una mano esperta, un buon olio di mandorle e soprattutto Total Body. Non siamo fatti a compartimenti stagni e comunque l’energia deve fluire su tutto il corpo in maniera fluida e omogenea. Solo così dopo un bel massaggio ci rialzeremo dal lettino rilassati e al tempo stesso rinvigoriti.

4) Il fondotinta sporca la pelle. FALSO

Un buon fondotinta crea quella barriera naturale che non consentirà ai vostri pori cutanei di riempirsi di impurità. E quando la sera lo detergerete correttamente la vostra pelle comparirà splendida e luminosa.

Provate a toccare la pelle del vostro corpo che di solito è ben protetta dagli abiti: è liscia e pulita.

5) Meglio comprare la crema in farmacia perché è buona. FALSO

Niente di più falso. Il farmacista non sostiene esami di anatomia e fisiologia della pelle, tantomeno di cosmetologia. In parole povere non conosce la pelle e come è fatta una crema, ma la sua specializzazione sarebbe quella di vendere i farmaci. Indovinate chi decide per la vostra pelle? L’informatore scientifico, e vi ho detto tutto.

6) Fare palestra per rassodare. FALSO

Andare in palestra fa molto bene alla salute. Rinforza il nostro tessuto muscolare, non di certo la pelle e il connettivo che lo ricopre. Per quello dovete rivolgervi a una brava estetista che non bada a spese per tecnologie e prodotti adatti.

7) Vado dall’estetista a casa così risparmio. SUPER FALSO

Andare dall’estetista a casa non garantisce la corretta igiene di un ambiente lavorativo attestato dalla ASL e controllato metodicamente da altri enti. Non garantisce la qualità del servizio perché le aziende che riforniscono le professioniste con prodotti e tecnologie omologate non lo fanno con le estetiste “casalinghe”. Il rischio quindi è quello che oltre a rischiare una bella multa, un’ infezione e un lavoro fatto con tecnologie e prodotti scadenti e venduti sottobanco, non otterrete il risultato sperato pagando a vuoto. Vi sembra risparmio questo?

8) Detergere il viso con quello che capita tanto è uguale. FALSO

Laviamo i piatti con il detersivo specifico, il pavimento con il sapone adatto al tipo di superficie, la macchina con il sapone per la carrozzeria. Vorrei veramente capire come possiamo solo pensare di lavarci la pelle del viso con quello che capita. Eppure è una delle risposte più usate dalle clienti prima della “riprogrammazione”. Prima di comprendere che la scelta più intelligente è quella di preservare la nostra faccia.

9) Acquistare i prodotti viso o corpo su Amazon è un affare. FALSO

Ormai acquistiamo su Amazon anche le mutandine. A discapito di tutto il mondo dei piccoli commercianti che aprono la serranda la mattina e la chiudono la sera con poca soddisfazione. Io per prima lo faccio proprio quando non riesco a trovare un articolo. Ma non funziona per i prodotti “fai da te” per il viso o per il corpo, perché non ci si può affidare ad immagini o promesse per migliorare la nostra pelle. Ci si affida a chi la nostra pelle la conosce.

10) Mi strucco con le salviette struccanti o l’acqua micellare, così faccio prima. FALSO

La detersione è una cosa seria e va fatta con i giusti prodotti. Passare velocemente delle salviette con soluzioni aggressive che spostano solo lo sporco ed il make up da una parte e dall’altra è assolutamente sbagliato. Perché se ne usano cosi tante? Perché la falsa convinzione che siano efficaci le rende più pratiche, in un mondo che va così di fretta.

Se volete saperne di più, vi aspetto con piacere per una consulenza privata.

Dada Beauty, l’estetista anticonformista