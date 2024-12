Dalla Regione 1,3 milioni di euro ai Comuni del Lazio per migliorare il Trasporto Pubblico Locale

“La Regione conferma l’impegno a incrementare i fondi destinati al TPL garantendo il supporto ai Comuni per l’organizzazione dei servizi di mobilità”

La Regione Lazio ha annunciato un importante finanziamento di circa 1,3 milioni di euro destinato ai Comuni del territorio regionale, esclusa Roma Capitale, per il potenziamento e il miglioramento dei servizi del Trasporto Pubblico Locale (TPL). La misura è stata approvata tramite una delibera della Giunta Regionale su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera.

Criteri di ripartizione del finanziamento

Il fondo di 1,3 milioni di euro sarà ripartito tra i Comuni interessati sulla base del criterio della spesa storica, mantenendo invariate le percorrenze annue registrate. Questo approccio mira a garantire una distribuzione equa e coerente con le esigenze operative già in essere, supportando le amministrazioni comunali nell’organizzazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico.

L’impegno della Regione Lazio

L’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa dichiarando: «La Regione Lazio conferma l’impegno a incrementare i fondi destinati al TPL garantendo il supporto ai Comuni per l’organizzazione dei servizi di mobilità. Il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale per la cittadinanza che vogliamo contribuire a rendere sempre più virtuoso attraverso gli investimenti e una riorganizzazione più efficiente delle risorse già a disposizione».

Obiettivi e benefici attesi

L’iniziativa punta a rafforzare il sistema di trasporto pubblico locale, elemento cruciale per la mobilità sostenibile e l’accessibilità dei cittadini. L’incremento dei fondi permetterà ai Comuni di garantire una maggiore continuità e qualità dei servizi, incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici e riducendo la dipendenza dal trasporto privato. Questa strategia si inserisce in una visione più ampia di miglioramento della sostenibilità ambientale e dell’efficienza organizzativa del sistema di mobilità regionale.

Il finanziamento di 1,3 milioni di euro rappresenta una misura concreta e significativa per il miglioramento del Trasporto Pubblico Locale nei Comuni del Lazio, esclusa la Capitale. L’intervento della Regione Lazio, guidato dall’assessore Fabrizio Ghera, mira a garantire servizi di mobilità più efficienti e accessibili per i cittadini, in un contesto di riorganizzazione delle risorse disponibili. Grazie a questa iniziativa, i Comuni potranno migliorare la pianificazione e la gestione dei trasporti locali, rispondendo meglio alle esigenze della collettività.