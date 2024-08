Dalla Regione 6 milioni di euro ai Comuni del Lazio per la pianificazione urbanistica

Sei milioni di euro per supportare i piccoli Comuni spesso carenti di risorse finanziarie necessarie per aggiornare i propri strumenti urbanistici

Un passo significativo verso il miglioramento della pianificazione territoriale e urbanistica è stato compiuto dalla Giunta Regionale del Lazio, che ha deliberato i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti. Questo provvedimento, reso possibile grazie a uno stanziamento di 6 milioni di euro per il triennio 2024-2026, mira a supportare i piccoli Comuni spesso carenti di risorse finanziarie necessarie per aggiornare i propri strumenti urbanistici.

L’assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del provvedimento: “Grazie al lavoro costante portato avanti in questi mesi in armonia con la direzione regionale Urbanistica, abbiamo definito i criteri e le modalità per la concessione a favore dei Comuni del Lazio dei contributi per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Un provvedimento fortemente voluto per andare incontro alle esigenze di quei Comuni, spesso privi delle dotazioni finanziarie necessarie per procedere alla redazione di nuovi strumenti urbanistici, che rischiano di rimanere con una pianificazione territoriale non più coerente e adeguata alle attuali caratteristiche ed esigenze della realtà economica e sociale”.

Il bando predisposto prevede contributi fino a 100.000 euro per ciascun Comune, destinati alla redazione del Piano Regolatore Generale (PRG), all’adeguamento dei PRG vigenti, alla creazione di Piani Urbanistici Comunali Generali (PUCG), di Piani di Zona per l‘Edilizia Economica e Popolare e di Piani Particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici. Un’attenzione particolare è stata riservata ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ai quali sarà destinato il 50% delle risorse.

Infine, l’assessore ha ringraziato il presidente Rocca e la Giunta regionale per il sostegno dimostrato: “Continua il nostro costante lavoro per consentire ai Comuni del Lazio di stare al passo con i tempi, con l’obiettivo di consentire un proficuo sviluppo economico-sociale. Ringrazio il presidente Rocca e la Giunta regionale per aver condiviso questo importante provvedimento”.

Con questa iniziativa, la Regione Lazio dimostra un impegno concreto nel supportare i piccoli Comuni, favorendo una pianificazione urbanistica moderna e adeguata, essenziale per il loro sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.