Dalla Regione Lazio fino a 700 euro mensili per assistere le persone non autosufficienti

Assistenza alle persone non autosufficienti

Le risorse finanziate disponibili sono pari a 8 milioni di euro, e l’ammontare massimo del buono è pari a 700 euro mensili, per un totale di 12 mensilità

A partire dalle ore 15 del 28 novembre, ed entro le ore 23:59 del 31 gennaio 2025, o fino a esaurimento fondi, si potrà accedere alla piattaforma “Efamily” per i buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della regione Lazio.

«Le risorse finanziate disponibili sono pari a 8 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale europeo. Il Buono Servizio può essere richiesto da coloro che si prendono cura di familiari non autosufficienti e l’ammontare massimo del buono è pari a 700 euro mensili, per un totale di 12 mensilità», ha spiegato l’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli.

I Buoni Servizio sono spendibili per accedere alle seguenti prestazioni:

assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto di lavoro;

assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati;

centri diurni socioassistenziali autorizzati e servizi semiresidenziali autorizzati.

Per usufruire dei Buoni Servizio, gli enti accreditati, i centri diurni e i servizi semiresidenziali devono essere registrati alla piattaforma Efamily. I Buoni possono essere utilizzati per il pagamento delle spese sostenute relative ai servizi sopra descritti fruiti a partire dal mese di luglio 2024 fino al mese di dicembre 2025, per massimo 12 mensilità consecutive.

Per eventuali informazioni sono a disposizione i seguenti servizi di supporto:

Pubblicazione istruzioni e faq sul sito efamily www.efamilysg.it e sul sito di Regione Lazio; Contact center attivo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; via mail all’indirizzo info@efamilysg.it e telefonicamente al numero verde 02.82.84.37.13.

*Foto: dal sito della consigliera regionale del Lazio Eleonora Mattia