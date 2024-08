Depuratore d’acqua, pensi che fa bene ma non è così: ‘30% di morti premature’ | A dirlo è proprio la scienza

Attenzione al depuratore d’acqua: potresti pensare che l’acqua depurata è meno rischiosa per l’organismo…

L’acqua è importantissima per la vita e contribuisce in modo significativo alla nostra salute. Infatti, numerosi processi biologici hanno bisogno di una dose sufficiente di acqua nel corpo.

Questa aiuta tantissimo anche per la regolazione della temperatura corporea nonché per l’assorbimento di tutti i nutrienti necessari alla nostra crescita e sviluppo.

Mantenere un’idratazione sufficiente è importante anche per la salute della pelle. Questa resta idratata e distesa più a lungo, proprio bevendo a sufficienza. Anche il cervello riesce a beneficiare dal consumo d’acqua.

I depuratori d’acqua sono sempre più diffusi nelle case perché aiutano a ridurre il consumo di plastica senza dover rinunciare alla qualità dell’acqua.

L’importanza dei depuratori d’acqua

Questa tecnologia serve a rimuovere dall’acqua l’impurità e il sale, rendendola più potabile. Spesso questi sistemi sono molti importanti soprattutto nelle regioni con scarsità d’acqua.

I depuratori d’acqua domestici migliorano la qualità delle acque che abbiamo in casa, rendendola più sicura da ingerire e da utilizzare per la cottura di alimenti.

D’altronde queste sono sempre più richieste, poiché per molte persone è importante assicurarsi la potabilità dell’acqua. Ci sono modi diversi di depurare l’acqua. I più comuni sono l’uso di filtri al carbone attivo che contribuiscono ad eliminare i residui di cloro, sedimenti e altri elementi organici. In questo modo si migliora sia l’odore che il gusto dell’acqua. Tuttavia, esistono anche altri metodi più sofisticati, come quelli che utilizzano l’osmosi inversa. Ovvero una membrana semipermeabile elimina dall’acqua gli agenti contaminati come sale, metalli pesanti e batteri. Uno dei metodi più costosi è sicuramente l’istallazione dei filtri domestici. Questi filtrano l’acqua del rubinetto e spesso aiutano anche a preservare gli elettrodomestici.

Studio di Harvard sull’acqua del rubinetto

Uno studio recente condotto dalla prestigiosa università di Harvard ha dimostrato che bere acqua migliora in modo decisivo la nostra salute. Non molti sanno che seguire una dieta specifica e bere acqua del rubinetto migliorano la qualità di vita e riducono il rischio di morte prematura. Vediamo cosa succede a chi non bene acqua del rubinetto.

Bere acqua del rubinetto diminuisce la probabilità di morte prematura del 30% dunque chi non lo fa ha un maggior rischio. Questo dato mette in evidenza proprio il fatto che delle abitudini all’apparenza semplici sono molto potenti. Inoltre, l’acqua del rubinetto è economica e anche facilmente accessibile per la quasi totalità degli europei.