Disagi per i clienti alla banca Unicredit di Artena

Disagi ad Artena, anche in quarantena. Stavolta a far parlare di sé è la banca Unicredit di Artena di via Guglielmo Marconi. Secondo quanto riportato su alcune pagine Facebook, sarebbe fuori uso da molto tempo il servizio “Versamenti”. Il fatto è testimoniato anche da un cartello all’ingresso dell’edificio.

Non è certo la prima volta che la banca in questione crea un disagio alla cittadinanza. I cittadini di Artena sono costretti a spostarsi nelle vicine filiali di Colleferro e Valmontone. Se in tempi normali la questione si risolve abbastanza rapidamente, in questo periodo particolare, in cui per Decreto siamo impossibilitati a spostarci dal nostro comune di residenza, ci vengono in mente altre domande.

C’è il rischio, infatti, di beccarsi una multa qualora si venga sorpresi nei pressi di Valmontone e Colleferro? Il disagio creato dalla Banca ci autorizza a spostarci per raggiungere la filiale di Colleferro, ad esempio, senza incorrere in multe? La risposta dovrebbe essere affermativa, visto che un secondo cartello avvisa la cittadinanza che la filiale di Artena dal 23 marzo si è trasferita presso la sede di Valmontone in Piazza Alcide De Gasperi.

Articolo a cura della Giornalista Miriam Gualandi