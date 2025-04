Discarica abusiva a ridosso dell’aeroporto di Ciampino: sequestrati 7 ettari di terreno

Sette ettari di terreno, un tempo occupati da una struttura alberghiera e un parcheggio privato noti come “Alta Quota”, sono stati oggetto di un sequestro preventivo disposto con urgenza dalla Procura della Repubblica di Roma. L’operazione, eseguita dalla Polizia di Frontiera di Ciampino in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, ha riguardato un’area oggi di proprietà di Roma Capitale, situata in un punto particolarmente delicato: il lato nord della pista dell’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino

Un’area strategica trasformata in ricettacolo di rifiuti

L’intervento ha messo in luce un’evoluzione preoccupante del sito, che da infrastruttura privata è stato progressivamente degradato in una discarica abusiva “a cielo aperto”, con accumuli di materiali altamente inquinanti e veicoli abbandonati. La presenza massiva di rifiuti edili, carcasse di mezzi leggeri e pesanti, pneumatici dismessi e fusti di oli minerali poneva gravi rischi sia ambientali che operativi.

Rifiuti pericolosi e rischio ambientale: l’impatto su suolo e falde

Le indagini svolte dalle forze dell’ordine hanno evidenziato che i materiali presenti sull’area non solo erano eterogenei, ma anche potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. I fusti rinvenuti contenevano oli minerali, e la loro esposizione prolungata agli agenti atmosferici – in assenza di contenimento – poteva condurre al rilascio di sostanze inquinanti nel terreno. Un rischio concreto di contaminazione, sia del suolo che della falda sottostante, che richiederà ora analisi ambientali approfondite.

L’area non risultava essere oggetto di vigilanza né di attività di bonifica. Il fatto che il terreno fosse passato recentemente sotto la gestione pubblica (con l’acquisizione da parte di Roma Capitale nel 2023) rende ancora più urgente una mappatura dettagliata del grado di degrado ambientale e delle operazioni necessarie per il risanamento.

Una minaccia anche per la sicurezza aeroportuale: il tema della “wildlife hazard”

L’ubicazione della discarica, a ridosso della pista di decollo e atterraggio dell’aeroporto, solleva questioni rilevanti anche sotto il profilo della sicurezza aeronautica. La presenza incontrollata di rifiuti e veicoli abbandonati può attirare fauna selvatica, in particolare uccelli, che costituiscono una delle principali minacce per le operazioni di volo (il cosiddetto wildlife strike hazard). Gli aeroporti civili e militari sono soggetti a rigidi protocolli internazionali in materia di controllo della fauna, e situazioni come quella rilevata a Ciampino rappresentano una criticità da non sottovalutare.

Sebbene non siano stati riportati eventi specifici, il rischio di interferenze con i movimenti degli aeromobili resta elevato, in particolare in un aeroporto come quello di Ciampino, che ospita sia voli civili che operazioni militari e di emergenza.

Il nodo del degrado urbano e della gestione delle aree pubbliche

Il caso dell’area “Alta Quota” si inserisce in una dinamica più ampia di difficile gestione del patrimonio immobiliare pubblico e dei beni confiscati o acquisiti. La trasformazione di spazi dismessi in discariche non autorizzate è un fenomeno che interessa numerose periferie urbane e zone industriali dismesse del Lazio, ma assume una rilevanza particolare quando impatta su infrastrutture critiche come un aeroporto internazionale.

È rilevante notare come la presa in carico dell’area da parte del Comune non abbia impedito il deterioramento dello spazio, segno di una mancanza di intervento tempestivo o di coordinamento tra le istituzioni competenti. L’azione della Procura e delle forze dell’ordine restituisce una prima risposta, ma sarà necessaria un’attenta ricostruzione delle responsabilità gestionali pregresse.

Una colonia felina protetta: il dettaglio che apre il fronte del benessere animale

Durante le operazioni di sequestro, è stata segnalata anche la presenza di una colonia felina regolarmente censita. Il Comune di Roma ha garantito che gli animali sono stati tutelati nel rispetto delle normative in materia di benessere animale, a testimonianza di come anche in contesti compromessi possano emergere elementi di protezione attiva del territorio e delle sue componenti viventi.

Prossimi passi: bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione

Il sequestro è solo il primo tassello di un percorso più ampio, che dovrà necessariamente comprendere la bonifica ambientale del sito, la messa in sicurezza dell’area e la definizione di una nuova destinazione d’uso. L’attività di Roma Capitale, ora pienamente titolare dell’area, sarà determinante nel definire tempi e modalità di intervento, in coordinamento con gli enti preposti alla tutela ambientale e alla sicurezza aeroportuale.

Un intervento tempestivo non solo restituirebbe decoro e legalità a un’area critica, ma rappresenterebbe anche un segnale importante sul fronte della gestione dei territori di confine tra spazio urbano e infrastrutture strategiche.

