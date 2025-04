Docufilm: “Constantin di Bessarabia”, il ritorno di un figlio smarrito e la lotta per un’identità contesa

Non si torna mai davvero a casa. Non quando quella casa è stata un’idea costruita su racconti, paure taciute e fotografie sbiadite. Constantin di Bessarabia, documentario d’esordio del regista moldavo cresciuto in Italia Constantin Rusu, non è solo un viaggio geografico verso un paese d’origine lontano. È piuttosto un viaggio spigoloso all’interno di un’identità spezzata, un ritorno che svela l’invisibile eredità di una diaspora forzata e silenziosa.

La memoria come ferita aperta

Il film, dalla struttura diaristica e intimamente osservativa, accompagna lo spettatore nella Moldova contemporanea attraverso gli occhi di un uomo che, pur essendone figlio, vi approda come straniero. Constantin – il regista e protagonista – torna nel suo paese natale dopo vent’anni trascorsi in Italia. L’occasione è apparentemente felice: un matrimonio imminente, una nuova fase della vita. Eppure qualcosa manca. Prima di costruire, sente il bisogno di capire da dove davvero viene.

Un paese sconosciuto, un’identità non riconosciuta

La Moldova che Constantin incontra non è quella narrata nei ricordi dei suoi genitori o nelle videochiamate con i parenti. È un paese attraversato da un’identità fratturata, sospeso tra l’eredità post-sovietica e il timore dell’espansionismo russo, un luogo dove l’idea stessa di “essere moldavo” è ancora campo di battaglia culturale e politico.

Nelle sue esplorazioni – tra città disadorne, campagne dimenticate e volti che sembrano specchi deformanti – Constantin cerca una lingua, una gestualità, una verità a cui potersi ancorare. Ma ciò che trova è il paradosso di ogni seconda generazione migrante: l’assenza. Non basta essere nato lì per sentirsi parte di un popolo; non basta aver vissuto altrove per rinnegare ciò che si è. In Moldova, il protagonista scopre con amarezza di essere visto come “l’italiano”, e in Italia, ha sempre saputo di non essere mai davvero “italiano”. È in questo scarto identitario che il film trova la sua vibrazione più profonda.

Il documentario come atto politico e personale

Constantin di Bessarabia è un’opera che si colloca nel solco di un cinema documentario europeo sempre più attento ai temi della memoria diasporica, del ritorno impossibile e della doppia appartenenza. In questo senso, il film si può accostare – pur mantenendo uno stile personale – a opere come Retour à Forbach di Régis Sauder o Home, Sweet Home di Ilaria Freccia, in cui il viaggio dell’autore diventa anche dispositivo narrativo per parlare di spaesamento collettivo.

Ma il film ha anche un cuore intensamente politico. Attraverso la sua voce fuori campo, le interviste ai familiari, il montaggio di materiali d’archivio e le osservazioni sul campo, Constantin costruisce un affresco disilluso ma onesto della Moldova contemporanea. La lettura storica è puntuale, nutrita di fonti e riflessioni approfondite. Viene dato spazio, ad esempio, alla tesi dello storico Charles King secondo cui l’identità moldava sarebbe il frutto di una lunga operazione di cancellazione culturale, orchestrata prima dall’impero zarista e poi dal regime sovietico per separare il paese dalla sua matrice romena.

Il documentario prende così la forma di una contro-narrazione, un gesto di resistenza nei confronti del silenzio familiare e dell’omologazione culturale. La telecamera, mai invadente ma sempre presente, diventa il mezzo attraverso cui l’autore cerca di ricucire le fratture della sua storia, ma anche di quella collettiva.

Constantin Rusu

Le radici, il desiderio e la delusione

L’autenticità del racconto nasce anche dalla sua sincerità disarmante. Il film non è una celebrazione delle origini, né un epico ritorno a casa. Al contrario, mette in scena la delusione del protagonista, lo scarto tra le aspettative romantiche di un paese da ritrovare e la realtà di un luogo che, nel frattempo, è cambiato irrimediabilmente.

Nel dialogo con la zia Sofia – ex insegnante di Storia, che appare in scena come una figura quasi oracolare – Constantin confronta le sue letture e teorie con la carne viva del quotidiano. I telegiornali moldavi parlano della guerra in Ucraina, dei timori di un’estensione del conflitto. I giovani, come accadde ai suoi genitori, continuano a partire. Le famiglie, ancora una volta, si dividono.

E allora cosa significa appartenere a un luogo? È una questione di sangue, di lingua, di memoria, di scelta? Constantin di Bessarabia non offre risposte univoche, ma pone domande con lucidità e profondità, rifiutando ogni semplificazione.

Un’opera necessaria nel tempo dell’ibridazione identitaria

In un mondo sempre più attraversato da movimenti migratori, crisi geopolitiche e trasformazioni culturali accelerate, il documentario di Constantin D. S. risuona con forza. La sua voce, giovane ma consapevole, ci invita a guardare oltre le definizioni comode e le etichette rigide. Non è un film “sulla Moldova”, né solo “sulla migrazione”. È un film sull’identità come esperienza fragile, mutevole, in costante negoziazione.

Attraverso una regia sobria ma evocativa, il regista trasforma un viaggio personale in un’indagine universale. Ogni campo lungo sulle campagne moldave, ogni sguardo non ricambiato, ogni silenzio pesante ci ricorda che le radici non sono qualcosa da trovare, ma qualcosa da costruire – anche a costo di accettarne le crepe.

E forse è proprio in questa tensione irrisolta che Constantin di Bessarabia trova la sua verità più profonda: quella di una generazione in bilico, sospesa tra terre lasciate e terre adottive, in cerca di un luogo dove finalmente sentirsi interi.

Il Docufilm “Constantin di Bessarabia” sarà proiettato in prima nazionale al Maxxi di Roma, Domenica 13 Aprile alle ore 17

