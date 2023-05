Eleonora Palone è il nuovo vicesindaco del Comune di Artena. Nostra intervista

Eleonora Palone è il nuovo vicesindaco del Comune di Artena. Il primo cittadino Felicetto Angelini ha scelto lei per ricoprire l’incarico più rilevante del comune dopo quello del sindaco. La nomina è arrivata nei giorni scorsi, contestualmente ai decreti di nomina degli assessori.

Eleonora Palone, prime dichiarazioni da vicesindaco

Il mio impegno politico non si è fermato, anzi, riparte da qui – ha affermato per i nostri taccuini la neo vicesindaco – Dopo anni di ingiustizie torniamo al nostro posto con l’amore di sempre per il nostro paese. Quell’amore che ci ha fatto scendere in campo e ci ha fatto difendere il nostro mandato, consapevoli della nostra buona fede e del buon operato. Ringrazio il sindaco Felicetto Angelini per la fiducia che ha riposto in me onorandomi di una carica così importante, quella di vicesindaco. Sono la più giovane del gruppo e ho una tale fiducia da parte sua e dei miei colleghi, perché devo la volontà è stata unanime e questo mi riempie di orgoglio.

L’unico modo che ho per sdebitarmi di tutto l’appoggio e il sostegno ricevuto è quello di impegnarmi e di lavorare con un’azione politica orientata sempre verso la crescita di questo Paese, per far vincere alla nostra amata Artena tutte le sfide che ci attendono – ha concluso la Palone – Quello che abbiamo davanti è un anno di lavoro duro e soprattutto di riscatto. Il mio impegno per il domani, continua.

Per quanto riguarda gli assessori nominati sono infatti gli stessi del passato: Domenico Pecorari, Carlo Scaccia, Sabrina Di Cori, Eleonora Palone e Lara Caschera. Le deleghe che andranno a ricoprire dovrebbero essere ufficializzate oggi. Secondo indiscrezioni le cariche dovrebbero essere quelle del passato con la novità della Palone con delega al Bilancio e la Di Cori al Commercio e allo Sport. Ma aspettiamo il decreto ufficiale.

