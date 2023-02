Elezioni regionali, i dati sull’affluenza in ogni provincia del Lazio

I cittadini laziali sono chiamati a scegliere il nuovo presidente di Regione e a rinnovare il Consiglio regionale. Dalle 7 alle 23 di domenica 12 febbraio e dalle 7 alle 15 di lunedì 13 si vota per le elezioni regionali in Lazio (e in Lombardia). Si eleggerà così, tra i quattro candidati, il nuovo presidente della Regione. Si andrà anche a rinnovare il Consiglio regionale. Ai seggi bisogna portare con sé la tessera elettorale e un documento d’identità valido. Sarà possibile votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste

Elezioni regionali, si vota fino alle 15

Dopo la chiusura dei seggi, aperti anche oggi fino alle 15, via agli exit-poll e ai risultati definitivi. Affluenza dimezzata rispetto alla scorsa tornata: alle 23 di ieri ha votato il 29,72% degli elettori. “Sono elezioni importanti, andate a votare”, ha detto ieri la premier Meloni uscendo dal suo seggio a Roma.

L’affluenza tocca il record negativo: alle 23 di ieri, domenica 12 febbraio, aveva votato per le regionali in Lombardia il 31,78% degli aventi diritto, meno della metà rispetto al 73,1% registrato alla stessa ora nel 2018, quando però si votava in un’unica giornata e insieme alle elezioni politiche. Nel Lazio alle 23 aveva votato il 26,28% degli aventi diritto, un dato di molto inferiore al 66,5% registrato alla stessa ora nel 2018, quando però si votava in un’unica giornata e insieme alle elezioni politiche.

Affluenza, la percentuale per ciascuna provincia

A Roma ha votato il 23,82% degli aventi diritto, secondo il dato delle ore 23.

A Frosinone le rilevazioni delle ore 12 hanno segnato un 7,45%, quelle delle ore 19 il 25,78% e quelle delle ore 23 di ieri sera il 31,28 (nel 2018 votò il 67,46 degli aventi diritto in provincia).

Quanto a Latina, il dato delle ore 12 è stato del 7,95%, quello delle ore 19 del 23,14%, a chiusura seggi alle ore 23 aveva votato il 27,37 % degli aventi diritto (nel 2018 in provincia di Latina votò il 68,73% ma come detto le urne rimasero aperte solamente nella giornata di domenica). Nella Tuscia si è recato alle urne il 30,53% degli aventi diritto. L’affluenza alle elezioni Regionali alle 19 a Rieti provincia è del 25%.

