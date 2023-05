Elezioni Valmontone, Marco Gentili presenta le 4 liste che lo sostengono

Il 14 e 15 maggio, anche a Valmontone (Roma), si svolgeranno le elezioni. Uno dei candidati a sindaco è Marco Gentili, imprenditore, 43 anni, che per nove anni è stato Assessore nella Giunta uscente, guidata dal sindaco Alberto Latini, ma che da circa due anni si dichiara separato in casa, in quanto non ha più condiviso le scelte della vecchia Giunta. Sabato scorso, 29 aprile, si è presentato ai cittadini di Valmontone, nella nuova Piazza della Repubblica, sostenuto da ben quattro liste: “Progetto Popolare”, “Scegli Valmontone”, “Fratelli d’Italia”, “Per un Nuovo Arcobaleno”.

Erano presenti anche alcuni parlamentari che sostengono la campagna elettorale di Marco Gentili e glielo hanno dimostrato partecipando alla presentazione delle liste. Il Sen. Giorgio Salvitti si è detto soddisfatto di Gentili perché è la persona giusta per fare il Sindaco a Valmontone, avendo un programma ben definito e realizzabile. L’On. Andrea Volpi, come altri esponenti politici, ha invitato i candidati a procedere con il porta a porta in questi ultimi giorni per convincere anche i più restii al voto.

L’Assessore al Bilancio della Regione Lazio On. Giancarlo Righini ha confermato che il suo partito Fratelli d’Italia supporta in toto Gentili. “Bisogna ripartire alla grande, per troppi anni Valmontone è rimasta al palo e Gentili è la persona adatta a questo cambiamento”. La Presidente regionale della Commissione Urbanistica Laura Corrotti ha elogiato l’operato del Presidente Giorgia Meloni e ha fatto gli auguri al candidato Sindaco.

Il Presidente degli Affari costituzionali della Regione Lazio Flavio Cera ha parlato di depotenziamento del Valmontone Hospital che dovrà tornare ad essere il fiore all’occhiello per tutto il territorio circostante. Il Senatore Marco Silvestroni ha elogiato il programma di Gentili, non un libro dei sogni, ma ricco di promesse tutte realizzabili.

Quindi si sono presentate le liste con i capigruppo. “Progetto popolare” conta su Massimo Fierro ex democristiano andreottiano. “Popolare” perché il popolo deve dire la sua a chi governa, deve farsi sentire ed il Sindaco e la Giunta hanno il dovere di ascoltarlo. E’ stata quindi la volta di Maria Grazia Angelucci capolista di “Scegli Valmontone” la quale ha rimarcato il fatto che la Giunta uscente non ha mai voluto collaborare con l’opposizione. Invece, se si vuole che la città torni a crescere, a svilupparsi come tanti anni fa, occorre partecipazione, occorre che il singolo, per il bene di tutti, sappia fare un passo indietro. Dopo la presentazione dei candidati anche delle altre due liste “Fratelli d’Italia” a cura di Piero Attiani, e “Per un Nuovo Arcobaleno” con Renato Ruggeri, ha preso la parola Marco Gentili, riassumendo il suo programma, una volta eletto.

Gentili ha lamentato il ricorso ai mutui, troppi, da parte della Giunta uscente, per fare lavori di ordinaria amministrazione, invece di ricorrere ai fondi regionali e nazionali, internazionali impegnando il PNNR. Bisogna creare una Commissione che tenga conto, riguardo ai rifiuti, di : Raccolta, Rigenerazione, Riutilizzo. Rivedere i Bonus comunali e darli solo alle famiglie che ne hanno veramente bisogno.

Finalmente dare mano alla variante del Piano Regolatore, come si era già preposto da anni. Trasformare i lotti interclusi, da agricoli a zone edificabili. Riguardo alla zona 167, per cui c’è stato lo scontro finale con l’ex Giunta, ha detto che l’Amministrazione regionale si è resa disponibile a sanarla. Gentili per tre anni è stato inascoltato, quando era Assessore con Latini. Riguardo al centro storico si è detto favorevole a renderlo pedonabile dalle ore 19:00 alle ore 24:00 per favorire il turismo, le attività commerciali, le famiglie con bimbi piccoli.

Occorre donare targhe silver e gold alle attività commerciali storiche per premiarle della loro fedeltà. Favorire la nascita degli agriturismi (attualmente a Valmontone non ve ne è alcuno). Organizzare un mercato ortofrutticolo a km0 ogni 15 giorni per attirare cittadini anche dai paesi limitrofi. Creare un mega Parco urbano con attrezzature per il fitness, per il picnic, per accogliervi gli animali. Creare un sentiero pedonabile a Colle Canale dove vi è un posto meraviglioso ricco di storia, sconosciuto ai più. Infine individuare altri spazi per il Cimitero Comunale e renderlo meno degradato.

Dopo i saluti ed i ringraziamenti a tutti i presenti, soprattutto ai Senatori, Onorevoli e Consiglieri che lo supportano, è terminata la presentazione. Ed ora al lavoro per il rush finale.

Fratelli d’Italia: Attiani Piero, Petrucci Alessia, Pizzuti Caterina, Selci Massimiliano, Accettulli Giuseppe Salvatore, Bellotti Giorgia, Capozi Alessio, Carosi Fabio, Diamante Davide, Mancini Chiara, Marini Leonardo, Miele Manuela, Pompa Debora, Terzini Sara, Todisco Federica, Zaccagnini Cristian.

Progetto Popolare: Carinci Catia, Di Lucchio Alessandra, Esposti Rita, Micozzi Daniela, Proietti Francesca, Coculo Alessandro, Marocchini Angelo, Paniccia Firminio, Pepe Marco, Piccioni Agostino, Ricci Giovanni, Salvati Benedetto.

Per un nuovo Arcobaleno: Cicetti Alessandra, De Stefano Elisa, Latini Alessia, Milici Maria Pia, Paparella Maria Letizia, Pontecorvo Silvia, Savin Georgiana Elena, Spinelli Carmela, Celletti Alessandro, Del Brusco Roberto, Invernizzi Alessandro, Maisti Luigi, Mattozzi Antonello, Moaco Giovanni, Tofani Leonardo.

Scegli Valmontone: Angelucci Maria Grazia, Augusti Fabio, Bernabei Cristiana, Gerardi Claudio, Longo Patrizio, Mele Maddalena, Morroni Nello, Nicotera Patrizia Gilda, Pace Gabriele, Pellegrini Luca, Piacentini Valentina, Prati Erika, Rosati Cosimo, Segatori Roberto, Talone Fabrizio, Zaharia Lacramiora Eujenia.

Foto di Claudio Pasquazi

© Riproduzione riservata