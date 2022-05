Elisa, liceale romana dell’Alighieri scomparsa: ritrovata a Bellegra

Elisa, 15 anni, studentessa del liceo classico Dante Alighieri di Roma si era allontanata volontariamente ieri 17 maggio. I familiari, carichi di spavento e preoccupazione, avevano allertato le forze dell’ordine non vedendola rientrare dopo la scuola. La ragazza aveva scritto che sarebbe rientrata tardi ma di lei non si avevano più notizie da 24 ore.

Elisa, scomparsa per 24 ore: ritrovata a Bellegra

L’adolescente si era recata in un paesino vicino a Subiaco per suonare con il suo gruppo musicale, infatti il primo concerto della band rock in cui suona Elisa si sarebbe svolto proprio a Bellegra. Capelli rosso fuoco, una chitarra in spalla e la passione per la musica: quell’adolescenza che spinge e fuggire. Ma la bravata è finalmente risolta.

L’operazione è stata condotta da polizia e carabinieri. Gli investigatori del commissariato Aurelio hanno individuato la minorenne alle porte di Roma dopo aver capito dove sarebbe andata dai video della stazione Anagnina e da alcune testimonianze, e i militari dell’Arma l’hanno rintracciata vicino al parco pubblico della cittadina nei pressi di Olevano Romano. Il ritrovamento è avvenuto anche grazie al dispositivo cellulare, agganciato per l’ultima volta in zona Anagnina. I genitori sono andati a riprenderla con le forze dell’ordine.