Enasarco, il presidente Mei parla dell’opportunità di sfruttare le nuove fonti d’energia

Il Presidente della Fondazione ENASARCO, Alfonsino Mei, ha preso parte oggi all’evento Investire al Salone del Risparmio presso la Sala White 1. Il Presidente Alfonsino Mei è intervenuto all’attenzione dei presenti in merito agli investimenti ESG, e all’opportunità di sfruttare le nuove fonti d’energia guardando con attenzione all’approccio scientifico.

“Ieri, con la pandemia, ed oggi con questa feroce guerra, abbiamo scoperto quanto ancora dipendiamo dai combustibili fossili. E quanto questa dipendenza complichi la lotta al cambiamento climatico che invece negli ultimi due anni sembrava essere diventata un criterio indiscutibile e vincente per tutte le attività industriali e quindi per gli investimenti sostenibili. Bisogna ripensare agli investimenti ESG con serietà, soprattutto per un’istituzione previdenziale come ENASARCO”.

Il Presidente Alfonsino Mei ha poi concluso così il suo intervento: “Per un ente di previdenza, come ENASARCO, che deve avere una sostenibilità su un lungo periodo la politica deve dare un accesso facilitato. C’è bisogno che il governo allenti le briglie e aumenti la protezione su quegli enti previdenziali che possono spingersi ad investimenti anche più importanti. Ultimamente ho avuto degli incontri con gli organi di governo, fra cui il MEF, e sono disponibili ad aprire un dialogo proprio per aprire questa maglia e per semplificare anche la questione degli investimenti in modo da permettere ai fondi di previdenza di poter puntare ed investire con protezione. Bisogna fornire agli iscritti l’assistenza che meritano. Chi investe in previdenza, investe in futuro. Se si vuole investire sul futuro c’è bisogno che sia sostenibile”.

© Riproduzione riservata