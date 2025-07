Estate di fuoco nel Lazio, sabato 5 luglio ancora Bollino Rosso nelle città capoluogo

Settimana bollente tra malori e allarmi

L’Italia sta vivendo giorni di estrema calura, con temperature che sembrano non voler dare tregua. I termometri in molte città si impennano oltre i livelli abituali, creando una situazione che mette a dura prova la salute pubblica. Gli effetti si fanno sentire soprattutto sulla popolazione più vulnerabile, con un incremento dei malori segnalati ovunque, dalle strade trafficate alle spiagge affollate.

Purtroppo, questo scenario ha già registrato vittime: un operaio nel Frusinate è crollato sotto il sole cocente e non ce l'ha fatta. Simile sorte per un agricoltore nel Siracusano, la cui vita è stata stroncata da un infarto improvviso. Sono episodi che ricordano quanto la natura possa essere spietata quando spinge i suoi limiti climatici al massimo.

L’Intervento del Governo e dei servizi di emergenza

Il governo italiano non è rimasto a guardare di fronte a questa emergenza. È stata istituita una cabina di regia per fronteggiare l'ondata di caldo anomalo. Attraverso spot informativi e raccomandazioni mirate alla popolazione, le autorità cercano di ridurre i rischi legati all'eccessivo calore.

Nel frattempo, il numero di emergenza 1500 è stato preso d'assalto: le chiamate sono aumentate del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. Ciò dimostra l'alto livello di preoccupazione tra i cittadini e l'urgenza della situazione. Il Sis118, il sistema nazionale per le emergenze sanitarie, continua a fornire consigli utili su come affrontare queste giornate torride senza mettere in pericolo la propria salute.

Leggero calo delle temperature

Finalmente una buona notizia sembra profilarsi all’orizzonte: il fine settimana potrebbe portare un po’ di sollievo all’asfissiante morsa del caldo. Secondo il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute, le temperature dovrebbero iniziare a calare leggermente da sabato. Oggi però – venerdì 4 luglio – si registra il picco massimo con ben venti città italiane sotto “bollino rosso”, tra cui Roma, Milano e Firenze.

Mentre Napoli si appresta a vivere una giornata da "bollino arancione", il cambiamento è previsto già da domani quando solo quindici città manterranno lo stato critico del "bollino rosso". Una lieve tregua che tutti sperano possa segnare l'inizio della fine di questa soffocante stagione estiva.

