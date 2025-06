Estate Romana 2025, dal 15 giugno al 15 ottobre tanta cultura e divertimento in ogni angolo della città

Dalle periferie al centro, dalle rive del Tevere al litorale di Ostia, l’Estate Romana 2025 si conferma un appuntamento centrale per la vita culturale della Capitale. Il programma, presentato da Roma Capitale, prende il via il 15 giugno e si snoderà fino al 15 ottobre, articolandosi in un calendario ricco di appuntamenti accessibili e diffusi in ogni quartiere. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere chiunque scelga di rimanere in città durante i mesi estivi, offrendo spazi e occasioni per incontrare arte, spettacolo, cinema, letteratura e musica in modalità gratuita o a costo ridotto. A rendere possibile questo sforzo, il lavoro coordinato tra assessorati, municipi e associazioni culturali locali, sostenuto da fondi pubblici e investimenti comunitari come quelli del PNRR.

Cinema all’aperto: 50 arene gratuite

Una delle iniziative più capillari riguarda il cinema all’aperto. Circa 50 arene sparse per la città, molte delle quali a ingresso gratuito, accenderanno schermi sotto le stelle nei quartieri, nei parchi e sul litorale. Ogni arena ha una propria identità tematica: dai classici restaurati ai film d’autore contemporanei, passando per retrospettive e incontri con nomi noti del cinema italiano e internazionale.

Tra i luoghi simbolo, il Parco degli Acquedotti, la Casa del Cinema a Villa Borghese, la Cervelletta a Tor Sapienza e l’Idroscalo di Ostia. Tra gli ospiti attesi: Paolo Virzì, Saverio Costanzo, Matteo Garrone, Alba Rohrwacher, Mario Martone. Iniziative rese possibili anche grazie al supporto dell’Unione Europea e dei fondi Next Generation EU.

Ostia: spiagge e cultura si incontrano

Il litorale romano torna protagonista con “Un Mare di Cultura”, una rassegna pensata per valorizzare Ostia come luogo vivo anche d’estate. Eventi culturali, teatrali e musicali animeranno i fine settimana, con particolare attenzione ai più piccoli. L’offerta si articolerà tra il Teatro del Lido, la Biblioteca Elsa Morante, le spiagge di Ponente e l’Idroscalo, dove si terrà anche la quarta edizione del “Punta Sacra Film Fest”.

Appuntamenti simbolici come l'Ostia Queer Festival e "Felicittà Beach" daranno voce alla diversità, alla partecipazione giovanile e alla storia culturale del territorio, in un'estate che punta a includere e valorizzare ogni sfaccettatura sociale.

Musica, teatro e grandi festival

Il cartellone musicale è altrettanto articolato. Dalla lirica itinerante dell'OperaCamion nei quartieri, alla linea ATAC dedicata che porterà gli spettatori al Caracalla Festival, ogni proposta punta a ridurre le distanze, anche simboliche, tra istituzioni culturali e cittadinanza.

Alla Casa del Jazz, la rassegna “Summertime” ospita live di artisti italiani e internazionali, mentre il Teatro India si apre all’esterno con “India Città Aperta”: laboratori, spettacoli per famiglie, circo contemporaneo e podcast dal vivo. A settembre, spazio alla creatività con Short Theatre e il Romaeuropa Festival, che celebra la sua 40ª edizione con un’offerta trasversale tra teatro, danza, arti visive e digitali.

Letteratura, arte e musei

Ampio spazio è dedicato anche alla lettura, con il ritorno del “LETTERATURE Festival Internazionale di Roma” allo Stadio Palatino, e la XVIII edizione di “Ebraica”, festival di cultura ebraica. I Musei Civici saranno aperti con mostre temporanee e percorsi didattici, molti dei quali gratuiti per i possessori della Roma MIC Card.

Palazzo Esposizioni, MACRO e Mattatoio ospitano esposizioni di fotografia e arte contemporanea, con attività pensate per ogni fascia d’età. Villa di Massenzio, invece, offre aperture serali valorizzate da un nuovo impianto di illuminazione artistica.

La città creativa tutto l’anno

Il futuro della cultura a Roma guarda oltre l’estate. Con il nuovo avviso pubblico “ROMA CREATIVA 365”, l’Amministrazione intende sostenere eventi durante tutto l’anno. Intanto, i progetti già attivi di “OPEN25 – Artes et Iubilaeum”, legati al Giubileo, porteranno eventi legati anche all’identità gastronomica e al patrimonio storico nei luoghi simbolo della città.

Il senso complessivo è quello di una programmazione culturale pensata come servizio pubblico: capillare, accessibile, partecipativa. Un’estate costruita con attenzione all’equilibrio tra grandi nomi e realtà territoriali, tra centro e periferia, con un’offerta che abbraccia davvero tutti.

