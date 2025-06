Estate Romana 2025, svelato il programma della rassegna: i dettagli

Roma si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura, del divertimento e dell’inclusione. Con l’Estate Romana 2025, il programma promosso da Roma Capitale porta eventi e iniziative in ogni angolo della città, dal centro storico fino al litorale di Ostia, passando per i quartieri più periferici e i parchi urbani. Dal mese di giugno fino a ottobre, il calendario si compone di appuntamenti gratuiti o a costi contenuti, con l’obiettivo di rendere la cultura un bene condiviso e alla portata di ogni cittadino. Un progetto che mira a coinvolgere comunità, famiglie, giovani, anziani e turisti in un percorso di riscoperta collettiva del territorio attraverso l’arte, la musica, il teatro, il cinema e la letteratura.

Estate Romana, il cinema sotto le stelle appuntamento attesissimo

Circa 50 arene cinematografiche all'aperto animeranno piazze, giardini, borghi e persino il litorale, trasformando Roma in un'unica grande sala cinematografica a cielo aperto. Le proiezioni, prevalentemente gratuite, spazieranno tra classici del cinema italiano, film contemporanei, rassegne internazionali e incontri con registi, attori e sceneggiatori.

Da Tor Bella Monaca al Parco degli Acquedotti, da Villa Borghese fino alla Cervelletta e a Ostia, ogni quartiere potrà vivere il fascino del cinema all'aperto, con ospiti del calibro di Mario Martone, Matteo Garrone, Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Alba Rohrwacher, Carlo Verdone e tanti altri.

Ostia assoluta protagonista nell’Estate Romana 2025

Il lungomare romano sarà uno dei poli più vivaci dell’estate con il progetto Un Mare di Cultura, che segue il successo delle iniziative del mese di maggio. Le spiagge e le piazze ospiteranno eventi pensati soprattutto per bambini e famiglie, ma anche appuntamenti per un pubblico più ampio.

Tra le iniziative più rilevanti figurano l’Ostia Queer Festival, Felicittà, il Punta Sacra Film Fest e le attività organizzate dal Teatro del Lido e dalla Biblioteca Elsa Morante. Tutto questo, con il supporto delle realtà culturali e sociali locali, vuole restituire centralità a un territorio ricco di potenziale.

Roma, gli spettacoli dal vivo in programma

Dalla Casa del Jazz ai Caracalla Festival, passando per i quartieri popolari, Roma ospiterà un fitto programma di spettacoli dal vivo. Con Summertime, OperaCamion e Linea Opera, la musica colta e contemporanea incontra le strade e le piazze, portando bellezza e spettacolo in ogni municipio.

Non mancheranno appuntamenti teatrali come India Città Aperta e il Teatro Ostia Antica Festival, che unisce performance in location storiche come il Teatro romano di Ostia, il Teatro Argentina e l’Auditorium Parco della Musica.

A settembre torneranno due eventi molto attesi: il Romaeuropa Festival, tra arti digitali, danza e musica, e la XX edizione di Short Theatre, dedicato alle arti performative contemporanee.

Estate Romana, spazio a poesia e narrativa

Anche la narrativa e la poesia saranno protagoniste dell’estate con la XXIV edizione di LETTERATURE Festival Internazionale di Roma, che si svolgerà tra le vestigia storiche dello Stadio Palatino. Il tema di quest’anno, “ritorni”, sarà esplorato da scrittori italiani e stranieri in una serie di incontri suggestivi. In parallelo, le Anteprime del Festival porteranno autori e autrici in diverse zone della città per un confronto diffuso e accessibile.

L'estate romana offre anche un'ampia selezione di proposte artistiche: dalla fotografia all'archeologia, dalle arti visive alle installazioni interattive. Parte del progetto è supportato dal programma Roma Creativa 365, pensato per garantire continuità culturale tutto l'anno e favorire una distribuzione equa degli eventi su tutto il territorio.

Zevi: “Non solo intrattenimento, ma attivazione di comunità. Cultura diritto diffuso”

Attraverso i bandi OPEN25 – Artes et Iubilaeum, molte associazioni locali stanno già dando vita a progetti che abbracciano percorsi performativi, valorizzazione dei luoghi storici, cucine di comunità, spettacoli, laboratori e arte pubblica. Il tutto pensato anche in funzione dell’Anno Giubilare, per rafforzare il tessuto culturale e sociale della città.

Gli assessori Massimiliano Smeriglio e Tobia Zevi hanno sottolineato l’approccio equo e trasversale della proposta estiva. L’obiettivo è costruire un’esperienza accessibile, popolare ma qualificata, che tenga insieme innovazione, memoria e partecipazione.

“Non parliamo solo di intrattenimento, ma di attivazione di comunità, di riappropriazione degli spazi pubblici, di cultura come diritto diffuso”, ha dichiarato Zevi, con riferimento anche all’esperienza di Felicittà Beach e agli investimenti mirati su Ostia Ponente.

© Riproduzione riservata