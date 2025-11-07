False aggressioni per guadagnare sui social: le accuse di “Omo Magno” contro Carabella

Nel mondo sempre più complesso dei social media, dove la visibilità spesso si traduce in guadagni, emerge la controversa figura di Simone Carabella, noto come “l’influencer del degrado”. La sua fama è legata a presunte aggressioni subite e documentate con meticolosa precisione sui suoi canali. Tuttavia, una recente denuncia da parte di Gabriele Longo, attivista conosciuto come Omo Magno, getta una luce diversa su queste vicende. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le accuse di Omo Magno

Gabriele Longo ha deciso di rompere il silenzio e distanziarsi pubblicamente da Simone Carabella. Secondo Longo, le aggressioni che Carabella racconta nei suoi video non sarebbero altro che messe in scena orchestrate dallo stesso influencer per attirare l’attenzione e monetizzare sui social. “Provoca e fa arrestare persone innocenti”, denuncia Longo sul quotidiano online “la Repubblica”, specificando che Carabella si infliggerebbe da solo i danni con delle bottiglie per rendere più credibile la sua storia.

L’influenza della narrazione virale

Il metodo descritto da Longo sarebbe estremamente efficace nel mondo digitale odierno. I contenuti drammatici hanno un grande potenziale di diffusione, facendo leva sull'emozione degli utenti per amplificare la portata dei post. Questa strategia non solo permette a Carabella di accumulare migliaia di visualizzazioni, ma anche di guadagnare cifre consistenti grazie alle piattaforme che ricompensano i creator in base all'engagement generato.

Reazioni e implicazioni legali

Le accuse mosse contro Carabella stanno già generando un acceso dibattito online. Alcuni sostengono il diritto dell'influencer di creare contenuti che rispecchino la sua esperienza soggettiva, mentre altri chiedono un intervento delle autorità per fermare quella che considerano una truffa ai danni dell'opinione pubblica e del sistema giudiziario.

Se confermate, tali pratiche potrebbero avere conseguenze legali significative non solo per Carabella ma anche per le piattaforme sociali che ospitano i suoi video.

Monetizzazione a qualsiasi costo?

L’aspetto economico è centrale in questa vicenda. Secondo le stime riportate da Longo, Carabella riuscirebbe a guadagnare almeno mille euro al mese grazie alla viralità dei suoi post. Un guadagno modesto in apparenza ma significativo nel contesto della microeconomia dei social media italiani.

L’opportunità dei Social Media

I social media hanno offerto una piattaforma a voci prima invisibili, dando loro una possibilità di emergere e influenzare l’opinione pubblica. Tuttavia, casi come quello di Simone Carabella sollevano interrogativi importanti sull’etica del contenuto online e sul ruolo delle piattaforme nel moderare comportamenti potenzialmente dannosi o ingannevoli.

Mentre la vicenda continua a svilupparsi, resta aperta la questione su quanto lontano si possa spingere il limite tra realtà e finzione pur di conquistare attenzione e denaro sui social network.