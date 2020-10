Fdi denuncia: all’Atac raffica di nomine invece di migliorare il servizio

“Vedremo come il sindaco Raggi giustificherà la raffica di nomine di consulenti esterni, una vera e propria struttura di staff composta da nove professionisti esperti nella gestione di aziende a disposizione dell’Amministratore Unico.

Con tutte le professionalità interne che ha Atac, i dirigenti e i quadri, a cosa serviranno questi nuovi consulenti? Come spiegherà al personale viaggiante che ci sono i soldi per pagare i super manager ma non per incrementare il servizio con più corse e più autobus e garantire a bordo dei mezzi più sicurezza anche sanitaria in questa fase di sviluppo dell’epidemia?

Dopo le parole beffarde con cui ha liquidato numerose immagini di assembramenti sulle vetture e nelle metropolitane, e tanti articoli di quotidiani che denunciavano il mancato rispetto della quota 80% di passeggeri e l’assenza di filtri agli ingressi delle metro e sui vagoni, questa è l’iniziativa più eclatante presa dall’Amministratore Unico di Atac da quando si è insediato.

Una definizione delle priorità alquanto incomprensibile ed ulteriore spreco di soldi per un’ azienda in concordato preventivo, ed in tempi di pandemia. E dire che di cose da fare ce ne sarebbero state dal momento della sua nomina a Giugno,sino ad oggi.

Ma evidentemente la Raggi non ha scelto l’uomo nuovo di Atac per arginare la disfatta del trasporto pubblico capitolino durante il suo mandato: dai bus in fiamme alle metro chiuse, agli autisti aggrediti, alle corse non effettuate. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Forse doveva fare altro, ecco perché non è stato in grado di approntare un piano per consentire alle centinaia di migliaia di utenti romani di prendere i mezzi in sicurezza, anche nei giorni in cui il rischio del contagio torna a manifestarsi maggiormente”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio