Federmanager Roma: Antonio Amato è il nuovo presidente, nuova governance per il management industriale del Lazio

Un nuovo capitolo si apre per Federmanager Roma, l’organizzazione che con oltre 10.000 iscritti rappresenta il punto di riferimento per i dirigenti industriali della capitale e del Lazio. Con l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, avvenuto ieri, prende forma una governance rinnovata, pronta a guidare il settore in un contesto economico e industriale in continua evoluzione.

Alla guida dell’associazione per il triennio 2025-2027 ci sarà Antonio Amato, ingegnere esperto in tematiche ambientali e gestione energetica, già vicepresidente nel mandato precedente e figura di spicco all’interno di Federmanager da oltre due decenni.

La sua elezione, avvenuta alla presenza del Direttore di Federmanager Roma, Carlo Imperatore, e del presidente uscente, Gherardo Zei, segna l’inizio di un nuovo corso improntato su innovazione, inclusione e politiche attive per il lavoro.

Antonio Amato: esperienza e visione strategica per il futuro

Classe 1962, Antonio Amato ha maturato una lunga esperienza nel management industriale e nella rappresentanza sindacale, ricoprendo negli anni ruoli di grande rilievo a livello locale e nazionale. È stato Componente della Commissione Lavoro & Welfare di Federmanager, Coordinatore della Commissione Sindacale ALDAI, e oggi è Coordinatore della Commissione Energia Oil & Gas.

Nel suo discorso di insediamento, Amato ha delineato le priorità strategiche del suo mandato, sottolineando l’importanza di un management moderno, dinamico e in grado di affrontare le sfide della transizione digitale e sostenibile:

“Sono orgoglioso di presiedere Federmanager Roma, un’associazione che si conferma un punto di riferimento per il management del territorio. Lavoreremo con spirito di squadra, con un forte orientamento alla crescita della categoria e alla collaborazione con tutti gli stakeholder del settore industriale”.

Una governance all’insegna dell’innovazione e del dialogo intergenerazionale

Uno dei pilastri del nuovo mandato sarà il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, con un’attenzione particolare alla valorizzazione della leadership femminile e al sostegno delle nuove generazioni di manager. Non a caso, nel nuovo Consiglio Direttivo sono stati eletti tre giovani dirigenti, segnando una volontà chiara di stimolare il confronto costruttivo tra diverse esperienze professionali.

Federmanager Roma si prepara così ad affrontare le sfide della modernizzazione dell’industria laziale, con l’obiettivo di creare un ecosistema manageriale più inclusivo e competitivo.

Un team di alto profilo per guidare Federmanager Roma

A supportare Antonio Amato nel suo mandato ci sarà un team dirigenziale di grande esperienza:

Vicepresidente : Giovanni Gualario , Presidente di ASSIDIFER-Federmanager e membro della Commissione Logistica e Trasporti di Federmanager.

: , Presidente di e membro della di Federmanager. Tesoriere: Alessandro Alfano, rappresentante della RSA Assidipost.

La nuova Giunta Esecutiva sarà composta da:

Egisto Benelli

Mauro Marchi

Stefania Santucci

Ai vertici delle Commissioni Statutarie, invece, sono stati nominati:

Vincenzo Tucci (Previdenza)

(Previdenza) Emanuele Schirru (Organizzazione)

(Organizzazione) Giovanni Ridolfi (Sindacale)

Importante anche il rinnovamento degli organi di controllo e garanzia:

Collegio dei Revisori : presieduto da Sara Signa , con Giovanni Bauducco e Olga Ciliberti .

: presieduto da , con e . Collegio dei Probiviri: guidato da Paolo Parrilla, con Alberto Zanobini e Luigi Meloni.

L’elenco completo della nuova governance è disponibile al seguente link: Consulta il nuovo Consiglio Direttivo.

Il futuro: competitività, sostenibilità e innovazione

Con il Lazio che si conferma una delle regioni più dinamiche dal punto di vista industriale, Federmanager Roma punta a rafforzare il ruolo strategico del management nel guidare il tessuto produttivo locale verso nuove opportunità di sviluppo.

Le priorità della nuova governance si concentreranno su:

Transizione ecologica ed energetica: favorire l’adozione di soluzioni sostenibili nelle imprese industriali.

Innovazione digitale: promuovere la formazione su intelligenza artificiale, automazione e nuovi strumenti tecnologici.

Supporto ai giovani manager: incentivare percorsi di crescita professionale per le nuove generazioni.

Rafforzamento delle politiche di genere: promuovere l’inclusione e la parità di opportunità all’interno delle aziende.

Relazioni industriali e welfare: consolidare il dialogo con le istituzioni per migliorare le condizioni di lavoro dei manager.

Nuova era per il management industriale del Lazio

L’elezione di Antonio Amato alla presidenza di Federmanager Roma segna l’inizio di una fase di rinnovamento e consolidamento per il management industriale laziale. Con una squadra dirigenziale forte e un programma ambizioso, l’associazione punta a rafforzare il proprio ruolo di interlocutore strategico tra imprese, istituzioni e professionisti del settore.



Federmanager Roma rappresenta da 80 anni oltre 20.000 manager di aziende industriali del Lazio su un totale nazionale di circa 180.000 manager in servizio e in quiescenza, curandone gli aspetti contrattuali, istituzionali, sociali, professionali e culturali. Agisce per innovare, formare, crescere, internazionalizzare e per costruire una società più equa e responsabile in grado di generare concretamente benessere sostenibile e coesione sociale.





© Riproduzione riservata