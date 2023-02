“Vi chiedo scusa per la balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo e quindi ci metto un po’ a formulare una frase”. Continuano a far preoccupare le condizioni di Fedez. Il rapper milanese è apparso nuovamente, questa volta in una diretta Instagram, in condizioni molto preoccupanti.

Fedez

Un problema evidente

È evidente che vi sia un problema serio. O perlomeno un disagio molto importante, sottolineato da una non capacità del rapper di formulare frasi compiute. Una difficoltà espressa già la prima volta qualche giorno fa, all’indomani della presentazione di “Wolf, storie che contano” il suo nuovo podcast incentrato sul mondo della finanza. Una problematica che in ogni caso al momento, nonostante tutto, non lo tiene lontano dal pubblico.

Fedez al concerto del Primo Maggio

Una situazione difficile da comprendere

Difficile stabilire con certezza la gravità della situazione, soprattutto in ambito sanitario. Ma la dinamica solleva in ogni caso un paio di interrogativi.

È il caso di continuare alla diffusione di video, nonostante un importante limite comunicativo? Certo, gran parte (se non tutto) il mondo relativo a Fedez passa dalla comunicazione digitale. Eventuali interruzioni potrebbero comportare diverse grane economiche e gestionali. Grane che certamente sono meno importanti rispetto a una questione di salute che pare da attenzionare con maggiore urgenza e necessità.

La stampa ossessionata

Ci si chiede inoltre se la vicenda possa avere qualche relazione con una stampa spesso “ossessionata”, come la definisce Fedez e spietata nei confronti di due personaggi, come l’artista e la Ferragni. Due che in questo momento stanno facendo parlare molto di sé. È facile credere che potremmo saperne di più nei prossimi giorni, quando Fedez deciderà, verosimilmente, di rilasciare informazioni sul suo stato di salute.

Intanto i fan seguono come sempre la vicenda con apprensione.

Fedez-Ferragni di nuovo insieme? Ecco la foto dei due a cena a Milano

© Riproduzione riservata