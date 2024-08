Ferragosto al Bioparco di Roma, fette di anguria per tutti gli animali ospiti

Il 15 agosto, dalle 11.00 alle 14.30, i guardiani del Bioparco distribuiranno fette di anguria di varie dimensioni a diverse specie animali. Questa iniziativa non solo rappresenta un momento di intrattenimento per i visitatori, ma anche un’opportunità per gli animali di godere di uno snack fresco e ricco d’acqua durante le calde giornate estive.

Un’occasione unica per conoscere da vicino gli animali del Bioparco

Tra i fortunati a ricevere il cocomero ci saranno i macachi del Giappone, noti per la loro vivacità e intelligenza, i lemuri catta con le loro caratteristiche code ad anelli, gli imponenti elefanti asiatici, gli orsi bruni, e gli scimpanzé, sempre pronti a interagire con l’ambiente circostante. Ogni specie riceverà il frutto in modi diversi, adattati alle loro abitudini alimentari e comportamentali, offrendo uno spettacolo affascinante per i visitatori.

Ma le sorprese non finiscono qui. Alle 15.30 sarà il turno delle otarie della California, che si esibiranno in spettacolari tuffi e acrobazie, seguite dai pinguini del Capo, che alle 16.00 si delizieranno con il loro pasto quotidiano. La distribuzione del cibo rappresenta non solo un modo per mantenere gli animali idratati, ma anche un’opportunità educativa per i visitatori, che potranno osservare da vicino i comportamenti alimentari delle diverse specie e imparare di più sul loro habitat naturale.

Un Ferragosto educativo con “Chi non si adatta è perduto”

Oltre alla distribuzione dei cocomeri, il Bioparco offre un’attività educativa pensata per le famiglie, che si svolgerà dalle 11.00 alle 17.00. L’iniziativa, intitolata “Chi non si adatta è perduto”, è un viaggio alla scoperta degli incredibili adattamenti evolutivi che hanno permesso a molte specie di sopravvivere e prosperare in ambienti spesso ostili.

In compagnia di un operatore didattico, i partecipanti potranno osservare da vicino animali straordinari come i gechi del Madagascar, le testuggini dalle zampe rosse, le rane freccia, i rospi, le pogone, gli axolotl, i camaleonti e gli insetti stecco.

Attraverso l’osservazione e l’interazione diretta con questi animali, i visitatori scopriranno come la selezione naturale ha portato alla creazione di adattamenti spesso sorprendenti e ingegnosi.

Testuggine dalle zampe rosse

L’attività non si limita all’osservazione: i partecipanti avranno l’opportunità di manipolare diversi reperti naturali, come palchi di cervo, corna di diverse specie, vertebre di giraffa e uova di struzzo. Questi reperti offrono un’esperienza tattile unica, permettendo ai visitatori di comprendere meglio le caratteristiche fisiche degli animali e il significato evolutivo di queste strutture.

Ad esempio, perché alcuni anfibi hanno colori sgargianti mentre altri sono più sobri? Qual è il significato delle corna e perché alcune specie le perdono? E l’axolotl, è davvero un pesce? Queste e molte altre curiosità troveranno risposta durante il percorso educativo, che mira a stimolare la curiosità e il rispetto per la natura nei visitatori di tutte le età.

Capibara e cocomero

Informazioni pratiche per i visitatori

La partecipazione all’attività educativa “Chi non si adatta è perduto” richiede la prenotazione, che può essere effettuata il giorno stesso della visita presso il desk prenotazioni all’ingresso del parco, fino a esaurimento posti. Questa modalità garantisce un’esperienza personalizzata e gestita nel rispetto delle esigenze di ogni gruppo.

Che siate in cerca di un modo originale per festeggiare questa giornata o semplicemente desiderosi di trascorrere del tempo all’aria aperta, il Bioparco offre un’occasione perfetta per immergersi nella natura, imparare qualcosa di nuovo e godere di uno spettacolo unico nel cuore di Roma. Non perdete l’opportunità di vivere un Ferragosto diverso, all’insegna del rispetto per la biodiversità e del divertimento per tutta la famiglia.