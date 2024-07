Festival dell’Aglio Rosso di Proceno, 3 e 4 agosto 2024

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore della Tuscia, tra sapori autentici e tradizioni secolari

Il borgo medievale di Proceno, situato nella provincia di Viterbo, si prepara a ospitare un evento unico e ricco di sapori: il Festival dell’Aglio Rosso di Proceno, in programma il 3 e 4 agosto 2024. Questa manifestazione promette di celebrare non solo l’eccellenza culinaria dell’aglio rosso locale, ma anche la cultura e le tradizioni che rendono questo borgo un tesoro della Tuscia.

La gara gastronomica “Il Rosso sul Podio”

La grande novità di quest’anno è la prima edizione della Gara Gastronomica “Il Rosso sul Podio”, un concorso che mira a valorizzare l’aglio rosso di Proceno. Organizzata dal Comune di Proceno con il supporto dei fondi PNRR e in collaborazione con Slow Food Viterbo e Tuscia APS, la Proloco di Proceno e la Cooperativa di Comunità Proceno, la gara si terrà sabato 3 agosto presso il suggestivo palazzo Sforza. La premiazione è prevista per domenica 4 agosto alle 18:30.

Vittoria Tassoni, presidente della giuria e cuoca dell’Alleanza Slow Food, ha sottolineato l’importanza della passione per la cucina, della sperimentazione e del rispetto delle tradizioni. Gli ingredienti, l’esecuzione, l’impiattamento e la lotta allo spreco alimentare saranno i criteri fondamentali nella valutazione dei piatti.

Una giuria di eccellenza

La giuria del concorso è composta da illustri personalità del mondo gastronomico e giornalistico: Benedetta Ferrari, giornalista; Danila Milioni della Confcommercio Lazio Nord; e Marco Tortolini, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia APS. Il vincitore della gara riceverà una targa, un cesto di prodotti tipici dell’alta Tuscia e l’opportunità di presentare il proprio piatto in uno show cooking.

Un programma variegato

Il festival offre un programma ricco e variegato che include laboratori del gusto, show cooking, un mercato di produttori locali e biologici e laboratori per bambini. Questi eventi permetteranno ai visitatori di immergersi completamente nell’esperienza gastronomica e culturale di Proceno.

La magia di “#Procenando”

La sera del 3 agosto, il festival culminerà con “#Procenando”, una degustazione itinerante accompagnata da musica dal vivo e spettacoli. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare il borgo medievale, scoprire i prodotti locali e godere di una serata di intrattenimento e convivialità.

Un evento da non perdere

Il Festival dell’Aglio Rosso di Proceno è molto più di una semplice celebrazione di un prodotto eccellente. È un’occasione per riscoprire le tradizioni culinarie, imparare da esperti del settore e immergersi in un’atmosfera di festa e condivisione. La gara gastronomica “Il Rosso sul Podio” invita tutti gli appassionati di cucina a mettersi in gioco, sperimentare e contribuire alla valorizzazione dell’aglio rosso di Proceno.

Per maggiori informazioni e per partecipare alla gara, è possibile visitare il sito del Comune di Proceno o contattare Vittoria Tassoni.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore della Tuscia, tra sapori autentici e tradizioni secolari. Buon divertimento e buon appetito!