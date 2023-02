Fettuccine al cavolfiore e i preziosi consigli di Donna Assunta

Sarà la frittata più buona del mondo se sbatterete le uova con un po’ di acqua. Non usate il latte, come si fa di solito, perché è proprio questo ingrediente che indurisce i tuorli. Se invece vi piace tanto la frittata con la cipolla ma non la digerite, vi suggerisco di tagliarla a fettine e mettetela a bagno nel latte. Dopo 10 minuti sciacquate in acqua fredda e procedete come al solito. E a tavola?

Fettuccine al cavolfiore

Ingredienti per 4 persone: 400 gr. di Fettuccine, 400 gr. di polpa di pomodoro, 2 spicchi d’aglio, un po’ di prezzemolo tritato, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, un piccolo cavolfiore, una manciata di Pecorino, sale e pepe.

In un tegame con l’olio, fate imbiondire l’aglio, poi eliminatelo. Unite la polpa di pomodoro e cuocete per 15 minuti circa a fuoco vivace, quindi aggiungete il prezzemolo. Dividete a “cimette” il cavolfiore, dopo averlo lavato. Fatelo bollire in acqua salata, dopo una decina di minuti unite la pasta e portate a cottura. Scolate la pasta e il cavolfiore, condite con il sugo preparato il formaggio e servite calda. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata