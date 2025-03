Fiera Nazionale di Grottaferrata, tanti volti noti in una settimana tra cultura, gusto e spettacolo

La Fiera Nazionale di Grottaferrata torna a brillare nel panorama degli eventi culturali italiani, celebrando la sua 425esima edizione con un programma ricco e variegato, in grado di soddisfare i palati più esigenti e gli amanti dell’arte e della cultura. Non solo enogastronomia, vivaistica e artigianato locale, ma soprattutto incontri culturali e momenti di riflessione che coinvolgono personalità di spicco del panorama nazionale.

Gli appuntamenti della Fiera Nazionale di Grottaferrata

La storica manifestazione criptense, radicata profondamente nella tradizione del territorio, accoglie quest’anno una moltitudine di eventi e ospiti illustri, che animeranno una settimana intensa di appuntamenti all’insegna del sapere e della condivisione. A dare il via alla serie di incontri è stato Sigfrido Ranucci, celebre giornalista e volto noto del programma d’inchiesta Report. Durante il suo intervento, accolto con entusiasmo dal pubblico del Villaggio del Gusto, Ranucci ha presentato il suo ultimo libro “La Scelta”, offrendo una testimonianza appassionata e sincera sui retroscena della sua carriera giornalistica e sul delicato equilibrio tra informazione e verità.

A seguire, il 27 marzo, è stata la volta di Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio e apprezzato giornalista televisivo, che ha presentato il suo romanzo “Storia senza eroi” in un incontro moderato da Ilario di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio. All’evento hanno preso parte anche Marco Vittiglio di Radio Radio e Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, arricchendo il dibattito con riflessioni che spaziano dalla politica all’attualità sportiva.

Il 28 marzo sarà protagonista Gioacchino Bonsignore, caporedattore di Tg5 e volto della rubrica enogastronomica “Gusto”. La sua presenza sarà un’occasione unica per esplorare il rapporto tra televisione e cucina, in un talk moderato da Marco Vittiglio e arricchito dall’intervento di Tiziana Giardoni D’Orazio, che porterà un contributo significativo alla riflessione sul valore culturale della tradizione culinaria italiana.

Imperdibile, il 29 marzo, l’appuntamento con Igles Corelli, chef stellato e responsabile scientifico del Gambero Rosso, che porterà sul palco la sua visione innovativa della cucina d’autore, sottolineando l’importanza della ricerca e della creatività in ambito gastronomico. A moderare l’incontro sarà ancora una volta Ilario di Giovambattista, a garanzia di un dibattito stimolante e coinvolgente.

Grottaferrata, le parole della Consigliera e del Sindaco

“Quest’anno abbiamo voluto dare alla Fiera Nazionale di Grottaferrata un’impronta ancora più culturale, con incontri dal vivo che possano non solo esporre le eccellenze locali, ma anche creare occasioni di dialogo e confronto”, ha dichiarato Veronica Pavani, Consigliera delegata alla Fiera. “Ringraziamo Radio Radio per il supporto e per aver creduto nell’importanza di questa manifestazione.”

Il Sindaco Mirko Di Bernardo ha sottolineato l’importanza di arricchire con la cultura una manifestazione che vanta radici profonde: “La risposta della comunità criptense è stata estremamente positiva, segno che il desiderio di partecipazione e di approfondimento culturale è forte. La Fiera è un’occasione preziosa per riscoprire il nostro territorio e aprirsi a nuove prospettive”.

© Riproduzione riservata