Finale Regionale Miss Lazio 2025: venti finaliste sfilano nella magica cornice di San Felice Circeo

Domani sera, il suggestivo scenario dei Giardini di Vigna la Corte a San Felice Circeo (Lt) ospiterà la tanto attesa Finale Regionale di Miss Lazio 2025. Questa manifestazione non è solo una celebrazione della bellezza, ma anche un omaggio alla storia e al fascino del luogo che richiama il mito della maga Circe. Una cornice perfetta per due serate all’insegna dello spettacolo, del glamour e della valorizzazione del territorio.

Finale Miss Lazio: un ponte per partecipare alla finale di Miss Italia

Le vincitrici avranno l’opportunità di partecipare alla prestigiosa Finale Nazionale di Miss Italia, prevista per il 15 settembre a Porto San Giorgio. L’evento sarà trasmesso su San Marino RTV e Rai Play, offrendo alle partecipanti una vetrina nazionale. Dietro le quinte della kermesse “Lazio, la bellezza del talento”, ci sono i promotori della Regione Lazio e l’organizzazione curata da Lazio Innova insieme a Delta Events Srls. Mario Gori dirige questo spettacolo che promette emozioni indimenticabili accompagnate dal dj set di Marco Angeli. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ospiti d’eccezione e ricordi

Sul palco saliranno quattro reginette che hanno lasciato il segno nella storia del concorso: Arianna David, Tania Zamparo, Martina Sambucini e Lavinia Abate. Con loro ci sarà anche l’attuale Miss Italia Ofelia Passaponti, la Miss Lazio uscente Soraya Galuppi, e la special guest Nausica Marasca, già velina e Miss Molise 2024.

Le finaliste

I riflettori saranno puntati sulle venti finaliste, tra cui spicca una forte rappresentanza romana con undici concorrenti provenienti da vari quartieri della capitale come Torraccia, Garbatella, Ostia e molti altri. La città eterna conferma così il suo stretto legame con questo concorso che va ben oltre i confini cittadini accogliendo ragazze da tutto il Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una passerella per sogni e aspirazioni

C’è chi viene da Viterbo o Latina, chi da Anzio o Monterotondo. Ogni partecipante porta con sé storie diverse ma unite dalla stessa passione per questo percorso fatto di selezioni impegnative e sogni condivisi. Margherita Praticò, agente regionale, sottolinea come “Miss Italia non sia solo un concorso” ma rappresenti una “vera occasione di crescita” per chi decide di mettersi in gioco. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ecco le venti protagoniste

Sarà un evento ricco di emozioni dove talento e sogni si intrecciano in un contesto unico tra mito, mare e moda. Un’occasione imperdibile per ammirare la bellezza nella sua forma più autentica mentre la regione si prepara a incoronare la sua nuova reginetta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Queste le 20 finaliste di Miss Lazio 2025:

• Carlotta Sarrocco (Roma – Torraccia)

• Carola Danesi (Roma – Garbatella)

• Chiara Perini (Roma – Ostia)

• Claudia Bisogno (Roma – Tiburtina)

• Elena Meccariello (San Cesareo)

• Eleonora Ricca (Roma – Fonte Laurentina)

• Elisa De Angelis (Colleferro)

• Eva Zingaretti (Montorio Romano)

• Giada De Bonis (Roma – Giardino di Roma)

• Giorgia Elena Cubilete (Viterbo)

• Ilaria Vaccari (Roma – Appio Tuscolano)

• Ludovica Tofani (Roma – Borghesiana)

• Martina Sara Farkas (Latina)

• Melina Monaca (Roma – Esquilino)

• Nicole Cilea (Roma – Tor di Mezzavia)

• Sara Fidani (Roma – Ostia)

• Siria Fiori (Anzio)

• Sofia Forchetta (Grottaferrata)

• Valentina Beraldo (Viterbo)

• Vanessa Spinella (Monterotondo) LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata