Fiori di zucca con bufala e acciughe e le virtù del mirtillo

Fra le molte virtù del mirtillo c è anche la capacità di curare piacevolmente la stomatite. Più volte al giorno masticatene alcune bacche, avendo cura di sputarne la buccia. Aiutatevi anche con qualche gargarismo e qualche sciacquo a base di mirtilli. E a tavola?

Fiori di zucca con bufala e acciughe

Ingredienti per 6 persone: 12 fiori di zucca, 200 gr. di mozzarella di bufala, 6 acciughe sotto sale, 3 uova, 150 gr. di farina, 120 gr. di farina di riso, 220 millilitri di birra, olio di semi di arachidi, sale.

Tagliate la mozzarella in 12 pezzetti. Fateli scolare in un colino, lavate le acciughe sotto l’acqua corrente, apritele a libro, diliscatele e separatele ognuna in 2 filetti. Private i fiori di zucca dal pistillo, inserite all’interno di ciascun fiore un pezzetto di mozzarella e un filetto di acciuga. Sbattete le uova in una ciotola. Setacciatevi le farine, unite un pizzico di sale e amalgamate fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete a filo la birra, sempre sbattendo, finché la pastella risulti liscia. Scaldate a fuoco vivace abbondante olio in una padella a bordi alti. Prendete i fiori e passateli nella pastella tenendoli ben chiusi. Sollevateli, fateli sgocciolare e tuffateli nell’olio. Girateli delicatamente con una pinza facendoli dorare su tutti i lati. Scolateli su fogli di carta assorbente, salateli leggermente, serviteli caldi con un’insalatina e pomodorini. Visto? Veloce, veloce!

