In occasione della seconda edizione di “FlixStars Day”, evento pensato per celebrare il lavoro e l’impegno degli autisti FlixBus, sono stati premiati due autisti provenienti dalla provincia di Frosinone: Federico De Nittis, dell’azienda Cialone Tour di Ferentino, e Robertino Sanelli, della società Iannucci di Ceprano. I riconoscimenti sono stati conferiti durante una cerimonia che ha messo in luce il ruolo fondamentale degli autisti, non più solo “guidatori” ma veri e propri ambasciatori dell’esperienza di viaggio offerta da FlixBus.

Federico De Nittis ha ricevuto il premio The Graduate per il suo impegno e per il suo percorso di formazione all’interno della Drivers’ Academy, l’iniziativa di FlixBus che mira a formare autisti altamente qualificati per il trasporto su gomma. Questo riconoscimento è particolarmente significativo in un momento in cui il mercato dei viaggi su autobus sta vivendo una grave carenza di personale. La formazione continua, quindi, diventa una delle soluzioni per garantire un servizio sicuro, efficiente e all’altezza delle aspettative dei passeggeri.

Ma non solo professionalità: FlixBus ha voluto premiare anche la creatività di Robertino Sanelli, che ha ricevuto il titolo di The Hitmaker. Sanelli, autista per Iannucci, ha creato una canzone dedicata al servizio FlixBus utilizzando l’intelligenza artificiale. La sua composizione è stata tanto apprezzata da diventare la sigla ufficiale dell’evento, un tributo musicale che ha saputo catturare l’essenza del viaggio e l’importanza del lavoro degli autisti. Federico De Nittis e il team di FlixBus

L’evento di quest’anno ha visto anche altre categorie di premiazione, come The Super Kiddo per l’autista più giovane, The Lifesaver per l’autista che si è distinto per un gesto di grande umanità, The Salesmaster per chi ha venduto più biglietti a bordo, The Greenchampion per l’autista che ha guidato il maggior numero di autobus con tecnologie a impatto ridotto, e The Pioneer per chi ha operato la prima linea italiana dieci anni fa.

Cesare Neglia, Managing Director di FlixBus Italia, ha aperto l’evento ricordando come dieci anni fa lanciavano FlixBus in Italia, con l’obiettivo di permettere a chiunque di viaggiare. “Viaggiare significa non solo spostarsi da un luogo all’altro, ma vivere un’esperienza che arricchisce chi la compie, grazie al contatto con persone nuove. L’autista è parte integrante di questo viaggio, capace di arricchire l’esperienza in modo unico”, ha dichiarato Neglia, sottolineando il valore dell’autista come figura essenziale nell’ecosistema FlixBus.

L’iniziativa “FlixStars Day” non solo celebra il lavoro quotidiano degli autisti, ma racconta anche storie di passione, creatività e professionalità che vanno oltre la mera funzione di trasporto. I premi a Federico De Nittis e Robertino Sanelli sono il riconoscimento di un impegno che, anche nella provincia di Frosinone, contribuisce a rendere il servizio FlixBus un’esperienza unica per i passeggeri.

FlixBus, con il suo approccio innovativo e il suo impegno verso la sostenibilità, continua a crescere e a consolidare la sua posizione nel panorama del trasporto su gomma. L’integrazione di tecnologie avanzate con il lavoro tradizionale delle aziende partner, come quelle ciociare, testimonia come la mobilità possa evolversi, con il supporto fondamentale di professionisti qualificati e appassionati come De Nittis e Sanelli.

