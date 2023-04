Focaccia mediterranea e i preziosi consigli di Donna Assunta

Per non litigare con i condomini, perché innaffiando i fiori innaffierete anche i loro balconi, ecco una soluzione che eviterà contestazioni: tagliate alcuni pezzi di gommapiuma, formando tante strisce lunghe o rotonde, come la forma delle vostre fioriere, che sistemerete sotto i vasi. Assorbiranno l’acqua in eccesso e prolungheranno l’umidità della terra. E a tavola?

Focaccia mediterranea

Ingredienti per 8 persone: 250 gr. di farina 0, 250 gr. di semola di grano duro, una patata, mezzo cubetto di lievito di birra fresco, 100 gr. di pomodori ciliegino, 100 gr. di olive verdi snocciolate, un rametto di rosmarino, olio evo, sale e pepe.

Lessate la patata in acqua salata, passatela ancora calda nello schiacciapatate e sciogliete il lievito in 100 millilitri di acqua tiepida. Mescolate farina e semola nella planetaria, se non l’avete impastate a mano, unite le patate schiacciate, 2 cucchiai d’olio, il lievito e iniziate a impastare aggiungendo altra acqua (circa 300/350 millilitri in tutto) e un cucchiaino di sale. Formate una palla, copritela e fatela lievitare per circa un’ora. Stendete la pasta in una teglia oleata. Distribuite sulla superficie i pomodorini lavati, le olive, il rosmarino e fate riposare coperta per altri 30 minuti. Cospargetela con olio, una presa di sale e infornate 20 minuti a 220°. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

