Follia a Termini: tassista abusivo minaccia Vigili con un martello

In una delle zone più trafficate della capitale, la stazione Termini è stata teatro di un evento che ha dell’incredibile. Un uomo di 59 anni, residente a Roma e già noto alle forze dell’ordine per il suo passato da tassista abusivo, ha dato vita a una scena degna di un film d’azione.
Roma, arrestato a Termini tassista abusivo di 59 anni
Fingendosi regolarmente un tassista con la sua utilitaria truccata ad arte per sembrare un taxi vero e proprio, l’uomo ha ingannato per mesi ignari turisti in cerca di un passaggio.
Una lunga storia di reati simili
L’individuo non era nuovo alle sanzioni. Già in passato era stato multato in diverse occasioni per l’esercizio abusivo della professione di tassista. Tuttavia, sembra che le multe non lo abbiano mai fermato dal continuare la sua attività fraudolenta. Durante uno degli ormai frequenti controlli delle forze dell’ordine mirati a reprimere simili comportamenti illegali, i vigili si sono imbattuti nuovamente in lui.
Dalla multa al martello
Martedì scorso, mentre i vigili stavano effettuando i loro consueti controlli in via Magenta, il 59enne è stato fermato nuovamente. Quello che doveva essere un normale controllo si è trasformato in una scena d’isteria quando l’uomo ha brandito un martello contro gli agenti che tentavano di fermarlo. Una mossa disperata che gli è costata cara.
Le autorità intervengono e sequestrano il mezzo
Fortunatamente l’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo e nessuno è rimasto ferito. L’uomo è stato immobilizzato e successivamente arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e frode. Gli agenti hanno quindi proceduto a sequestrare il veicolo utilizzato per commettere la frode ai danni dei turisti.
L’abusivismo, una piaga dura a morire
L’episodio mette ancora una volta sotto i riflettori il fenomeno dei tassisti abusivi nella capitale, una problematica ben nota ai residenti e spesso affrontata dalle autorità locali. Nonostante gli sforzi continui per contrastare questo tipo di reati, casi come questi evidenziano quanto sia ardua la lotta contro chi tenta costantemente di eludere la legge.