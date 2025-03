Frascati, accoltellamento tra minori nella movida: allarme sulle tensioni giovanili

Sabato sera, poco prima delle 21, piazza Guglielmo Marconi a Frascati, uno dei centri nevralgici della movida dei Castelli Romani, è stata teatro di un grave episodio di violenza tra adolescenti. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’addome nel corso di una zuffa tra gruppi di coetanei. Il giovane, ferito in maniera seria, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni raccolte sul posto, il ferimento sarebbe avvenuto durante uno scontro fisico tra due comitive, nel contesto di un sabato sera animato da centinaia di giovani presenti nel centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Frascati, supportati dalla polizia e da un’unità dell’Ares 118. Nelle ore successive, un ragazzo di 17 anni, anch’egli residente a Frascati, è stato condotto in commissariato: è sospettato di essere l’autore dell’accoltellamento.

Videosorveglianza e indagini: ricostruzione in corso

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza installate nei pressi di piazza Marconi e in altre zone limitrofe, come quella di Villa Torlonia, nel tentativo di ricostruire in maniera dettagliata le fasi dell’aggressione. In particolare, gli investigatori stanno cercando di determinare se l’episodio sia frutto di un’aggressione mirata o se si tratti dell’esito di una lite degenerata improvvisamente.

Le testimonianze raccolte tra i presenti indicano che il clima nella piazza era teso già da qualche tempo, con piccoli screzi tra comitive locali che, nei giorni precedenti, avevano dato segnali di attrito. Si ipotizza, dunque, un contesto relazionale già fragile, dove dinamiche di gruppo e rancori pregressi possano aver avuto un ruolo nel far esplodere la violenza.

Un contesto noto: la pressione sociale nei luoghi della movida giovanile

Frascati non è nuova a episodi di tensione tra giovani, sebbene la gravità dell’evento di sabato segni un salto di qualità allarmante. Piazza Marconi e le aree limitrofe, nel fine settimana, diventano veri e propri poli di aggregazione spontanea, privi però di una reale presenza istituzionale o educativa. L’assenza di spazi dedicati al dialogo, alla mediazione o alla prevenzione contribuisce a rendere la movida un contenitore instabile, dove conflitti anche minimi possono degenerare.

Negli ultimi anni, la sociologia urbana ha evidenziato come le piazze della movida nei centri di provincia siano diventate luoghi di costruzione identitaria per adolescenti e preadolescenti. In mancanza di strutture o proposte alternative, la socialità si esprime in modo crudo, regolata da dinamiche di branco e sfide gerarchiche. L’uso di armi da taglio, purtroppo, rappresenta una tendenza in crescita nei contesti giovanili italiani, complici emulazioni online, facilità di reperimento e un abbassamento della soglia di percezione del rischio.

Il ruolo delle istituzioni e il vuoto educativo

Le indagini proseguono, ma intanto il caso di Frascati pone interrogativi urgenti sul ruolo delle istituzioni locali e nazionali. L’episodio arriva in un periodo di attenzione crescente sul disagio adolescenziale post-pandemia, che si esprime attraverso violenze episodiche, fenomeni di ritiro sociale o, al contrario, eccessi performativi nei contesti pubblici.

Il Comune di Frascati, come molti altri dell’area metropolitana romana, si confronta con la difficoltà di intercettare e gestire il disagio giovanile fuori dagli spazi scolastici. Progetti di prevenzione, presìdi sociali mobili e attività educative serali restano iniziative marginali, spesso dipendenti dalla buona volontà di associazioni e operatori del terzo settore. La scuola, dal canto suo, da sola non riesce a farsi carico di fenomeni così complessi e stratificati.

© Riproduzione riservata