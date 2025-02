Frosinone, Bianco in conferenza stampa: “Possiamo giocarcela con tutti”

Il Frosinone Calcio volta pagina e riparte da Paolo Bianco. L’ex tecnico del Modena è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa, affiancato dal direttore sportivo Guido Angelozzi, per parlare della sfida che lo attende: salvare la squadra dalla retrocessione. Bianco ha mostrato subito grande determinazione e fiducia nel gruppo, consapevole delle difficoltà ma anche delle potenzialità della rosa.

Le parole di mister Bianco: “Sarà determinante l’atteggiamento”

L’allenatore, riporta FrosinoneToday, ha esordito con parole di ringraziamento: “Voglio ringraziare la società per questa opportunità, è una sfida importante. Sarebbe preoccupante se la squadra non avesse fame, ma ho trovato un gruppo di ragazzi giovani e bravi, che hanno bisogno di essere aiutati. L’aspetto mentale fa la differenza: quando le cose vanno male, bisogna tirare fuori qualcosa in più. Io e il mio staff siamo qui per questo, per aiutare la squadra a esprimere il proprio valore”.

Sulla missione salvezza, Bianco è perentorio: “Non la vedo come un’impresa impossibile, ma una sfida da affrontare con convinzione. Dobbiamo compattarci e dare il massimo. Il risultato arriva anche attraverso la prestazione. La cosa più importante sarà mantenere concentrazione e atteggiamento giusto per tutti i 90 minuti”.

Sul modulo da adottare nella prossima sfida contro la Salernitana, Bianco ha spiegato: “Il tempo è poco, ma ho la fortuna di avere collaboratori che conoscono già l’ambiente. Più che il sistema di gioco, sarà determinante l’atteggiamento. Se scendiamo in campo con il giusto spirito, possiamo giocarcela con tutti”.

Sui problemi offensivi della squadra: “Non segniamo tanto, ma non è solo colpa degli attaccanti. Bisogna migliorare l’occupazione dell’area di rigore e attaccare con più uomini. I giocatori hanno qualità, dobbiamo solo metterli nelle condizioni migliori per esprimerle”.

Sull’approccio alla stagione e le esperienze precedenti: “Ho avuto la possibilità di lavorare con due grandi allenatori, De Zerbi e Allegri. Da De Zerbi ho imparato tanto tatticamente, mentre Allegri è il numero uno nella gestione del gruppo. Sono esperienze che mi hanno completato e voglio metterle al servizio di questa squadra”.

Infine, un messaggio ai tifosi e alla società: “L’amore che il presidente Stirpe ha per il Frosinone è qualcosa di unico. Mi dispiace vedere il direttore Angelozzi triste. Il mio obiettivo è riportare il sorriso a chi ama questa squadra”.

Le parole del DS Angelozzi

Il DS Guido Angelozzi, da sempre figura di riferimento per il Frosinone, ha spiegato le ragioni del cambio in panchina e della scelta di Bianco: “Voglio ringraziare Greco per il lavoro svolto. È la prima volta che mi capita di cambiare tre allenatori in una stagione, e lo vivo come una sconfitta personale. Se lo abbiamo fatto solo ora, è perché fino all’ultimo abbiamo cercato altre soluzioni. Bianco è un tecnico che conosco bene fin dai tempi del Sassuolo, e la sua voglia mi ha convinto subito”.

Riguardo alla situazione complicata della squadra e al malumore dei tifosi, Angelozzi non ha nascosto le difficoltà: “Capisco la delusione della gente, ma il primo a essere arrabbiato è il presidente Stirpe. Stiamo cercando di risolvere questa situazione con ogni mezzo possibile. La squadra è andata in ritiro non per punizione, ma per facilitare l’ingresso del nuovo allenatore. Da domenica non andremo più in ritiro, cercheremo altre soluzioni”.

Sugli infortuni che hanno condizionato la stagione: “Quando un giocatore sta fuori per tre mesi e mezzo, fa fatica a rimettersi in moto. Abbiamo avuto problemi con i nostri attaccanti, che sono giocatori forti ma reduci da infortuni lunghi. Non voglio cercare alibi, ma questo è un dato di fatto. Ogni partita sarà una finale per noi”.

Infine, un pensiero sui tifosi: “Domenica scorsa hanno tifato nonostante un primo tempo inguardabile. Questo significa che ci sono ancora speranze. Noi dobbiamo reagire insieme, perché salvarci è ancora possibile”.

