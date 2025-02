Frosinone, è Paolo Bianco il nuovo allenatore

Con una nota, alle 13:35 di ieri. martedì 18 febbraio, il Frosinone ufficializza il nuovo allenatore. Si tratta, come anticipato nelle scorse ore, di Paolo Bianco, ex allenatore del Modena (8 vittorie in 34 partite ed esonero ad aprile, ndr) che vanta di un passato anche nello staff della Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico, preferito a Dario Ballardini e Serse Cosmi, ha firmato un contratto che lo legherà ai giallazzurri fino al 30 giugno 2025 e diventa il 21esimo allenatore della società ciociara dell’era Stirpe; a lui l’arduo compito di risollevare il Frosinone da una situazione critica di classifica.

Nel frattempo, è arrivato il saluto dell’ormai ex mister Greco, che sul proprio profilo Instagram ha postato una foto del gruppo squadra, unito in un abbraccio, accompagnata da una didascalia semplice ma esaustiva: “Grazie.”

