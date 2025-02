Frosinone, esonerato Leandro Greco; i nomi in pole per sostituirlo

Nella giornata di ieri, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Frosinone del presidente Stirpe ha comunicato la decisione di voler esonerare il mister Leandro Greco, dopo la situazione in classifica più che compromessa, non migliorata dal pareggio maturato nell’ultima partita di domenica contro la Reggiana. Laconica la nota:

“Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Leandro Greco dalla guida tecnica della prima squadra. Il club giallazzurro ringrazia il mister per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il suo futuro professionale.”

Fatale, quindi, l’ultimo pareggio, nonostante una prova di cuore che alla fine ha premiato in parte i giallazzurri, che hanno raggiunto in extremis il gol del pari con Koutsoupias. Greco era subentrato sulla panchina del Frosinone ad ottobre, dopo l’esonero di Vivarini: secondo cambio d’allenatore dunque per la squadra ciociara.

E adesso? L’indiziato numero uno sembra essere Paolo Bianco, allenatore del Modena nella stagione passata; sullo sfondo resta Dario Ballardini, da monitorare attentamente la sua candidatura.

Dopo l’ufficializzazione della nuova guida tecnica, la squadra andrà, da mercoledì, in ritiro ad Anagni, per permettere al mister di conoscere i ragazzi e preparare al meglio la partita di domenica a Salerno, contro la Salernitana, in programma alle 17:15; proprio contro i granata il Frosinone ha ottenuto l’ultima vittoria in Serie B, datata 26 dicembre 2024.





