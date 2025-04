Frosinone, inseguimento sull’A1 e ponteggi rubati: la nuova frontiera dei furti edili in provincia

Furti da cantiere: il nuovo oro grigio

Negli ultimi mesi, tra i capannoni industriali e i cantieri sparsi nella provincia di Frosinone, si respira un’aria di tensione sempre più concreta. Non parliamo di proteste o di crisi edilizie, ma di un fenomeno meno visibile e più silenzioso: i furti mirati di ponteggi e attrezzature da costruzione. Non sono episodi isolati, e non si tratta neanche di piccoli furti da dilettanti.

A colpire sono gruppi organizzati, strutturati come vere e proprie squadre mobili della razzia, capaci di smontare, caricare e scomparire nel giro di poche ore. La destinazione? A volte cantieri paralleli, magari nel circuito del lavoro nero. Altre volte, il materiale prende strade più lunghe, fino a finire in qualche deposito improvvisato o direttamente all’estero.

Una notte, un furto, un furgone

Pochi giorni fa, la Polizia Stradale della Sottosezione di Cassino ha messo a segno un colpo importante, ma stavolta dalla parte giusta. È successo lungo l’A1, l’autostrada del Sole, uno di quei tratti di asfalto dove scorre di tutto: famiglie in vacanza, tir carichi di merce, e ogni tanto anche chi cerca di farla franca. Un furgone in evidente sovraccarico, l’assetto inclinato e la velocità sospetta, ha attirato l’attenzione degli agenti in pattuglia. A quel punto, la procedura è sempre la stessa: segnalazione, alt, controllo. Ma quel giorno le cose hanno preso una piega diversa.

L’autista del mezzo, invece di fermarsi, ha tirato dritto. Non un semplice tentativo di allontanarsi, ma una vera fuga. Dieci chilometri di inseguimento in piena autostrada, con manovre pericolose e tentativi di speronamento. L’auto della Polizia ha resistito, ma è servito l’arrivo di una seconda pattuglia per riuscire a chiudere la corsa del fuggitivo.

Quando la strada non basta: la fuga a piedi

La scena successiva è da film, ma reale. Fermato il furgone, l’autista tenta l’ultima carta: la fuga a piedi. Corre, scavalca, cerca l’uscita. Ma gli agenti lo bloccano dopo pochi metri. In quel momento, forse più che durante l’inseguimento, arriva la conferma del sospetto: quel carico non è regolare. Nel vano posteriore del furgone, stipati alla meglio, ci sono ponteggi edili rubati. Lo sapevano già, in fondo.

L’odore della refurtiva in questi casi si riconosce da lontano: è fatto di tempi strani, carichi troppo pesanti, manovre nervose. Gli agenti non sbagliavano. Il materiale era stato sottratto solo poche ore prima da un’impresa della zona. Valore stimato: 15.000 euro. Non poco per delle strutture metalliche che, a chi non è del mestiere, sembrano solo ferraglia.

Un volto noto e una patente mai vista

L’uomo alla guida non era nuovo alle forze dell’ordine. Un precedente per lo stesso reato, un curriculum già segnato da tentativi simili. Stavolta, però, a pesare non è solo il furto, ma anche la guida senza patente. Mai seguita. Tradotto: non avrebbe dovuto neanche essere al volante. È stato arrestato e condotto presso il carcere di Cassino. Il materiale è stato recuperato, ricatalogato e restituito all’impresa derubata. Un sospiro di sollievo per chi, ogni giorno, combatte con i costi crescenti dell’edilizia e ora deve anche fare i conti con le “sparizioni” notturne.

L’autostrada come via di fuga (e come trappola)

C’è un aspetto che merita attenzione, in tutto questo. L’autostrada non è solo una via di fuga comoda e veloce. È anche uno specchio fedele di ciò che si muove nel Paese. Il controllo costante dei mezzi in transito non è semplice burocrazia, ma un presidio di sicurezza reale. Lo dimostra questo episodio, dove a fare la differenza sono stati l’esperienza e l’intuizione degli agenti. Perché un furgone inclinato può raccontare molto di più di quanto sembri.

E perché, nel mondo dei furti edili, la differenza tra una denuncia e un arresto spesso si gioca proprio su questi dettagli. Dietro la cronaca di un inseguimento ci sono ore di appostamenti, mappe di furti, scambi di informazioni tra parti. E c’è soprattutto l’idea che certi reati, se ignorati, rischiano di diventare la norma.

