Frosinone, iscrizioni mensa scolastica dal 16 settembre

Lunedì 16 settembre 2024 prenderanno ufficialmente il via le iscrizioni al servizio di refezione scolastica del Comune di Frosinone, un’iniziativa che rappresenta un punto cardine nell’ambito dell’offerta educativa per gli alunni delle scuole del capoluogo ciociaro. La refezione scolastica, infatti, non è solo un momento dedicato al pasto, ma si configura come un’importante occasione educativa, mirata a promuovere abitudini alimentari sane e a sostenere il benessere psicofisico degli studenti.

Orari e modalità di iscrizione

I genitori degli alunni potranno iscrivere i propri figli al servizio recandosi presso l‘ufficio del gestore, situato in via Armando Fabi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. È prevista anche un’apertura pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17, fino al 10 ottobre 2024.

Per chi fosse in regola con i pagamenti, sarà possibile iscrivere i propri figli via email, inviando i moduli necessari all’indirizzo scuole.frosinone@gruppoauthentica.it. Questa soluzione digitale intende facilitare e snellire il processo, venendo incontro alle esigenze delle famiglie.

Per ogni ulteriore chiarimento o richiesta, il centro cottura sarà disponibile anche telefonicamente, al numero 0775/1770812, mentre il direttore dell’impianto, Domenico Palumbo, sarà raggiungibile al 338/6010319.

Strumenti digitali a disposizione delle famiglie

Il Comune di Frosinone mette a disposizione delle famiglie anche strumenti digitali utili per il monitoraggio del servizio. Attraverso il portale dedicato http://frosinonesc.ristonova.it, accessibile con credenziali personali, i genitori potranno tenere sotto controllo lo stato dell’iscrizione, il credito disponibile per il servizio e gli accessi in mensa degli alunni.

Inoltre, l’applicazione mobile AppFood, disponibile per Android e iOS, permetterà di consultare i menu giornalieri, nonché di ricevere consigli nutrizionali dalle dietiste, per garantire una maggiore trasparenza e informazione alle famiglie.

Il valore educativo della refezione scolastica

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha voluto sottolineare l’importanza del servizio, dichiarando: “Partono le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica. Anche nel caso dell’anno scolastico 2024/2025, il servizio, nel capoluogo, continuerà a garantire sicurezza, qualità e gusto, confermando la sua funzione di vero e proprio momento educativo per i ragazzi”.

La mensa scolastica, infatti, non si limita alla somministrazione del pasto, ma diventa un’occasione per promuovere una corretta educazione alimentare, contribuendo alla crescita culturale e sociale degli alunni.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Valentina Sementilli, ha aggiunto: “L’amministrazione Mastrangeli, anche nell’ambito dei servizi ricadenti nella pubblica istruzione, è al fianco dei cittadini, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico. Il servizio di refezione è pensato anche per promuovere l‘educazione alimentare, valorizzando quei comportamenti idonei al miglioramento dello stato di salute, favorendo l’accrescimento culturale e stimolando la socializzazione“.