Frosinone, Monte San Giovanni Campano: condanne per maltrattamenti nella casa famiglia “Il Monello”

Le drammatiche storie della casa-famiglia di Monte San Giovanni Campano

Nel borgo di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, la vicenda che ha scosso l’intera comunità è arrivata a una conclusione giudiziaria. Un tribunale locale ha emesso una sentenza contro i responsabili e alcuni dipendenti della casa-famiglia “Il Monello” dopo un processo per maltrattamenti ai danni di minori. Gli episodi scioccanti risalgono al 2017, anno in cui le denunce iniziali portarono alla luce un quadro inquietante di abusi.

La denuncia che ha fatto emergere gli abusi

Tutto è partito dalla coraggiosa iniziativa dei genitori di uno dei giovani ospiti della struttura. Questi genitori avevano deciso di rivolgersi alle autorità per segnalare le violenze subite dal figlio. Il loro esposto aveva innescato un’indagine approfondita da parte dei carabinieri di Civitavecchia e successivamente della squadra mobile. I racconti dei ragazzi erano stati raccolti con grande discrezione e hanno svelato un mondo di soprusi: grida incessanti, insulti quotidiani e atti violenti spesso inflitti senza motivo apparente.

I dettagli delle condanne

La giustizia ha quindi fatto il suo corso: Annunziata Cinelli e Aurelio Latini, titolari della struttura, sono stati condannati a due anni e otto mesi di carcere ciascuno. Le pene inflitte ai sei operatori coinvolti variano tra i due anni e i due anni e quattro mesi. Tra questi Emily Chelmi, Valerio Ferri, Elena Baldassarra, Antonella Rea, Luca Grossi e Ilde Giona hanno ricevuto sentenze diverse a seconda del livello di coinvolgimento nei maltrattamenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il dolore delle vittime

I dodici ragazzi coinvolti nella triste vicenda erano tra i 12 e i 17 anni al momento degli abusi. Provenienti da diverse località come la Ciociaria, Civitavecchia, Marino e Fiano Romano, questi giovani portano su di sé i segni di infanzie difficili segnate da problemi familiari o legami con la criminalità. Alcuni episodi raccontati in aula lasciano senza parole: una ragazza afferma di essere stata legata con lacci delle scarpe prima di subire percosse; un altro giovane sarebbe stato costretto a dormire su un materasso sul pavimento come punizione per aver parlato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il controverso ruolo degli operatori

Nella difesa degli imputati si era cercato di sostenere che le testimonianze fossero esagerazioni orchestrate dai ragazzi stessi nel tentativo disperato di uscire dalla struttura. Tuttavia, la parte civile rappresentata dall’avvocato Nicola Ottaviani ha insistito sulla coerenza nei racconti dei minori coinvolti nelle indagini. Secondo l’avvocato Ottaviani è difficile immaginare una cospirazione così articolata tra dodici ragazzi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il tribunale e la decisione finale

Il tribunale ha accolto pienamente questa prospettiva infliggendo le pene più severe ai responsabili principali della casa-famiglia “Il Monello”, condannandoli anche al risarcimento delle famiglie colpite dagli abusi. La sentenza rappresenta non solo una giusta punizione per quanto accaduto ma anche un chiaro monito verso chiunque sia chiamato ad operare in contesti così delicati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata